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Спорт

Газзаев назвал Бельгию и Россию фаворитами на выход в финал Евро-2020

3 Декабря 2018 в 10:06
Газзаев назвал Бельгию и Россию фаворитами на выход в финал Евро-2020

Депутат Госдумы в эфире НСН призвал с уважением относиться ко всем соперникам.

Россия и Бельгия являются главными фаворитами на выход в финал Евро-2020 из группы I. Такое мнение выразил бывший футболист сборной РФ Александр Мостовой. По его словам, остальные команды слабее, поэтому «не нужно зацикливаться на соперничестве с бельгийцами», достаточно «обыграть остальных и спокойно забрать свою путёвку в финальную часть», сообщают «Известия».

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Заслуженный тренер России, зампред комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев в эфире НСН согласился, что Россия и Бельгия являются фаворитами в группе. В то же время он призвал с уважением отнестись к соперникам (слушайте аудио).

«Задача выйти из группы так и так решается. Надо хорошо подготовиться к отборочным играм. В группе есть фавориты. Безусловно, это Бельгия и Россия, которые и разыграют путёвку выхода в чемпионат Европы. В нашей подгруппе Бельгия, которая, согласно рейтингу, является лучшей командой мирового футбола, Шотландия, которая представляет британский футбол, Казахстан, который прогрессирует, Кипр и Сан-Марино – конечно, послабее команды. Со всеми надо играть, любого соперника, даже самого слабого, уважать. Важно не переоценить свои возможности. В целом, группа нормальная», - отметил депутат.

Валерий Газзаев также отметил, что во время чемпионата мира по футболу 2018 года сборная России завоевала хорошую репутацию.

Жеребьёвка квалификации первенства Европы по футболу прошла 2 декабря в Дублине. Стоит отметить, что для выхода в финальную часть Евро-2020, России достаточно занять второе место в группе.

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