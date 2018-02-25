ФХР: Знарок сделал ставку на Кошечкина – и оказался прав!

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Вице-президент ФХР Игорь Тузик в эфире НСН поздравил российских хоккеистов и главного тренера Олега Знарка с первым в истории олимпийским золотом.



Хоккейная сборная России выиграла олимпийский турнир в Пхенчхане. Дружина Олега Знарка в финале встретилась с командой Германии. Тяжелейшая борьба на льду по итогам трех периодов завершилась ничьей – 3:3 – и выплеснулась в овертайм, где «Красная машина» сумела «сломать» немцев. Итог – 4:3. Мы - олимпийские чемпионы по хоккею!

С исторической победой российских хоккеистов и главного тренера команды Олега Знарка поздравил в эфире НСН вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), заслуженный тренер СССР Игорь Тузик.

- Поздравляем наших хоккеистов! Это первое в истории хоккейной сборной России олимпийское золото! Ваши впечатления от финала?

- Соперник, который пришел в финал – не случайный. Игра сегодня на турнире доказала всем – и МОК, и тем, кто принимает решение, - что нельзя оставлять без спортивного интереса Олимпийские игры. Я поздравляю нашу команду, руководителей, страну и тех людей, кто готовил команду.

Это был сложнейший матч. Психологический матч. Струны рвались! Спасибо ребятам за то, что они дали народу победу.

- По ходу игры мы допускали ошибки, не всегда получалось реализовывать моменты…

- Разбираться с ошибками, которые были по ходу матча, нужно и важно. Оправдывает одно: в команде много молодых игроков, для которых соревнования такого уровня стали первыми.

Слава Богу, что у нас в команде было три стержня: Дацюк, Ковальчук и Кошечкин. Это взрослые ребята, которые смогли сцементировать команды и привести ее к победе.

- Несколько лет Кошечкина в сборной не было. И эта Олимпиада стала неким доказательством, что другие тренеры насчет него были неправы…

- Внутренний чемпионат показал его великолепную игру. Остальное – дело вкуса тренера. Олег Знарок ему поверил, доверил ворота. И не случайно, что Кошечкин играл все игры. Аналогичная ситуация с Мозякиным. Тренер верил в этих ребят.

Есть игровой момент – его нужно использовать. В одной игре Мозякин мог забить, в другой – Дацюк. То есть вся игра – это чутье тренера, которое позволяет приходить к олимпийским медалям.

- Несколько слов о соперниках. Немцев называли сенсацией это Олимпиады. Для них попасть в полуфинал уже было отличным результатом…

- Они уже были бронзовыми призерами. Немцы перестраиваются. У них проходит внутренний чемпионат и растут свои хорошие игроки. Не случайно вернулся тренер из НХЛ, который пришел с опытом и организовал команду. Как результат – немцы прошли все ступени. Пали шведы, пали канадцы. Это все говорит о том, что внутренний чемпионат Германии тоже стал мощным.

Для российской команды это золото стало вторым на играх в Пхенчхане. Лучшим бомбардиром олимпийского турнира-2018 признан Никита Гусев. В шести матчах он записал себе в актив 12 очков (четыре шайбы и восемь результативных передач). Лучшими снайперами стали Илья Ковальчук и Кирилл Капризов. На счету каждого из них по пять шайб. Ковальчука также признали самым ценным игроком хоккейного турнира Игр.