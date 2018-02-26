Фетисов обвинил в идиотизме американские СМИ за нападки на российских хоккеистов

Депутат ГД в эфире НСН назвал провокацией критику со стороны СМИ по поводу исполнения хоккеистами гимна РФ во время Олимпиады в Пхёнчхане.

Американские СМИ назвали российских хоккеистов «командой без страны» и раскритиковали за исполнение национального гимна во время церемонии награждения олимпийскими медалями в Пхёнчхане. Видео с поющими спортсменами моментально попало в сеть. Также журналисты из США призвали МОК наказать РФ, так как они обошли запрет на исполнение гимна страны, сообщает New York Post. Однако в Международном олимпийском комитете пообещали, что поступок хоккеистов из России не повлечёт никаких последствий.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов в эфире НСН назвал критику со стороны американских СМИ провокацией.

«Это идиотизм полный, не нужно обращать на это внимание. В МОКе находятся люди, которые это понимают. Очередная провокация», - заверил НСН депутат.

По словам Вячеслава Фетисова, спортсменам из РФ, в том числе хоккеистам, которые играют в американских командах, не нужно отвечать на критику американских СМИ.

«Неправильно идти у них на поводу и каждый раз реагировать на то, что пишет какая-то газета или блогер. Пускай они лучше там хорошо играют как российские хоккеисты, тем самым доказывая, что это всё глупости. Это не повод, чтобы какие-то радикальные вещи делать», - заключил в эфире НСН Фетисов.

Напомним, российские хоккеисты впервые за 26 лет выиграли золото на Олимпийских играх. В финале им удалось обойти команду из Германии, сообщает Ura.ru . Встреча завершилась со счётом 4:3. Эта медаль стала второй наградой высшего достоинства в копилке российской команды на Играх в южнокорейском Пхёнчхане, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .