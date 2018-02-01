Фетисов: МОК обязан допустить оправданных спортсменов до Олимпиады

Вячеслав Фетисов в эфире НСН выразил уверенность, что оправданные в суде российские спортсмены должны быть восстановлены в прежнем статусе.

1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов. В числе оправданных атлетов – саночник Альберт Демченко, конькобежцы Ольга Фаткулина, Иван Скобрев, лыжник Максим Вылегжанин, скелетонист Сергей Чудинов и другие. Ранее они были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил.

Председатель Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов заявил в эфире НСН, что оправданным спортсменам обязаны предоставить право принимать участие в Олимпийских играх.

«Это, безусловно, хорошая новость, нам удалось доказать свою невиновность, но теперь нужно дождаться объяснений от представителей Международного Олимпийского Комитета и понять, поменяют ли они свое мнение в отношении наших спортсменов. Если сначала было принято решение о запрете на их участие на Олимпиаде в Южной Корее, а потом доказано, что люди ни в чем не виноваты, логично предположить, что МОК обязан принять обратное решение. Мне кажется, в этом случае должен применяться автоматический механизм возврата прежнего статуса спортсменов. В противном случае руководство МОК окажется в непростой ситуации, они должны будут достаточно аргументированно объяснить, почему невиновные спортсмены не могут принять участие в Олимпийских играх»,- отметил он.

До этого представители МОК заявили, что решение спортивного арбитража в Лозанне не гарантирует допуск оправданных атлетов из России на Олимпийские игры в Пхенчхане.

Ранее российский лыжник Алексей Петухов рассказал в эфире НСН о своих ощущениях от долгого судебного процесса.