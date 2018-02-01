Лыжник Петухов: Быть «охаянным» МОК – очень обидно. Спасибо CAS!

Алексей Петухов в эфире НСН поделился чувствами от оправдательного решения суда в Лозанне и выразил надежду на возможное участие в предстоящих Олимпийских играх.

1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов. В числе оправданных атлетов – саночник Альберт Демченко, конькобежцы Ольга Фаткулина, Иван Скобрев, лыжник Максим Вылегжанин, скелетонист Сергей Чудинов и другие. Ранее они были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил.

Российский лыжник, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года Алексей Петухов в эфире НСН поделился эмоциями от удовлетворения иска отстраненных спортсменов в суде.

«Новость очень радостная, потому что просидеть год без стартов и быть, как говорится, «охаянным» системой – это очень обидно. Здорово, что суд оправдал нас, вынес справедливое решение и встал на нашу сторону. На протяжении года тяжб и слушаний этот вопрос никак не решался. Нас не то чтобы засуживали, видимо, было давление сверху», - предположил он.

Заслуженный мастер спорта России поделился предстоящими планами и рассказал о возможном участии в ближайших Олимпийских Играх.

«Дальше у нас в планах, конечно, активно принимать участие в соревнованиях, готовиться к Кубку мира, готовиться к чемпионату мира, а на данный момент, если представится возможность, участвовать в Олимпийских играх, это было бы очень хорошо. Но здесь ситуация сложная, потому что многое зависит от приглашения, от списков, которые подавались. Списки должна рассмотреть международная комиссия, пройти этот критерий очень сложно, и я не знаю, какие будут приниматься решения», - сообщил спортсмен НСН.

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что Спортивный арбитражный суд, оправдавший ранее 28 российских спортсменов, не усмотрел системных нарушений. Представители МОК также добавили, что решение спортивного арбитража в Лозанне не означает, что атлеты из России смогут получить допуск на Олимпийские игры в Южной Корее.