Ветеран ЦСКА: Желаю Газзаеву вновь стать ключевым тренером!

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Владимир Пономарёв поздравил экс-тренера сборной России с днём рождения и рассказал НСН о его заслугах.

7 августа день рождения отмечает экс-тренер российской сборной по футболу Валерий Газзаев. Самому титулованному отечественному тренеру по числу медалей и кубков за всю историю чемпионатов России по футболу исполняется 64 года.

Ветеран ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в эфире НСН поздравил коллегу и рассказал, почему именинник заслужил любовь не только своих подопечных, но и зрителей всей страны.

«Он ещё как игрок был заметен в нашем футболе — поиграл немало и заслужил благодарность. Его любили и футболисты, и зрители. И дальше его судьба, как тренера, очень хорошо сложилась. Много выигрывал, когда работал в ЦСКА, сделал хорошую команду. Причём он дважды приходил в эту команду, и дважды поднимал её. Так что здесь большая его заслуга, как тренера. Он один из великих отечественных тренеров!», — заявил Пономарёв.

Несмотря на то, что Газзаев оставил тренерскую работу ещё в 2016 году, сменив её на депутатскую, собеседник НСН пожелал ему вновь вернуться на тренерские подмостки.

«Теперь он депутат, но, конечно, хотелось бы видеть его на капитанском мостике, на скамье тренера. Ещё не всё у него прошло, ещё, мне кажется, многое у него впереди. Если бы его пригласили в хорошую московскую команду, у него бы получилось. И в сборной он удачно бы поработал. Так что я ему желаю с чиновничьей работой закончить и перейти на творческую. Для души! Я хотел бы его видеть на тренерской скамье! Так что, самое главное, желаю здоровья, без него никуда в такой работе сумасшедшей. Я, например, уже не смог бы — я очень переживаю, всё время бы ругался матом», — поделился Пономарёв.

Валерий Газзаев несколько раз за свою карьеру возглавлял клуб ЦСКА – с 2001 по 2003 годы, с 2004 по 2008 годы. Под его началом клуб трижды становился чемпионом России, а также именно в его руках красно-синие стали обладателями Кубка УЕФА. Пост главного тренера сборной страны Газзаев занимал с 2002 по 2003 годы, при нём сборная провела 9 матчей.