Эксперт: Сорокину не стоит становиться еще и главой РФС

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев поддержал назначение гендиректора организационного комитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексея Сорокина его главой после ухода вице-премьера Виталия Мутко. Ранее это решение в эфире НСН раскритиковал почётный президент РФС Вячеслав Колосков
«Я полагаю, это разумное решение. Алексей Сорокин «в теме», как говорят в таких случаях. Фактически, решал все оперативные вопросы подготовки к чемпионату. У него хороший контакт с ФИФА. Я думаю, что Виталий Леонтьевич и Алексей Сорокин будут работать в тандеме и дальше, но каждый будет обеспечивать свой угол атаки, так скажем. Поэтому я думаю, что команда сохраняется. Некоторые перемены в названии позиции в данном случае не сыграют никакой роли. Эти кадровые решения не являются существенными», - пояснил Воробьев в эфире НСН.
При этом он не считает, что Сорокину стоит совместить ещё пост главы РФС, который также оставит Мутко.
«В РФС сами разберутся в конфигурации отношений. Я думаю, что именно Александр Алаев - тот человек, который может в ближайшие полгода качественно решать все оперативные вопросы. Потому что он и в предыдущий год, когда Виталий Леонтьевич был нечастым гостем на Таганке, решал все оперативные вопросы. Не исключаю, конечно, что по ключевым, стратегическим аспектам развития футбола он и дальше будет советоваться с Виталием Леонтьевичем. Но РФС само по себе – это такой большой современный город Глупов. К сожалению, нет Салтыкова-Щедрина, чтобы описать его. Как дальше будут развиваться события - это нужно привлечь известных современных сатириков. Они лучше опишут эту ситуацию. Неважно, кто в городе Глупове будет градоначальник, потому что живут в нем головотяпы и другие соответствующие персонажи», - иронически отметил собеседник НСН.
Напомним, ранее стало известно, что Мутко покинет посты в оргкомитете футбольного чемпионата и РФС. Он займётся координацией работы по подготовке мундиаля со стороны правительства.