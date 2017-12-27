Эксперт: Сорокину не стоит становиться еще и главой РФС

Анатолий Воробьев в эфире НСН поддержал назначение Алексея Сорокина главой оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев поддержал назначение гендиректора организационного комитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексея Сорокина его главой после ухода вице-премьера Виталия Мутко. Ранее это решение в эфире НСН раскритиковал почётный президент РФС Вячеслав Колосков

«Я полагаю, это разумное решение. Алексей Сорокин «в теме», как говорят в таких случаях. Фактически, решал все оперативные вопросы подготовки к чемпионату. У него хороший контакт с ФИФА. Я думаю, что Виталий Леонтьевич и Алексей Сорокин будут работать в тандеме и дальше, но каждый будет обеспечивать свой угол атаки, так скажем. Поэтому я думаю, что команда сохраняется. Некоторые перемены в названии позиции в данном случае не сыграют никакой роли. Эти кадровые решения не являются существенными», - пояснил Воробьев в эфире НСН.

При этом он не считает, что Сорокину стоит совместить ещё пост главы РФС, который также оставит Мутко.

«В РФС сами разберутся в конфигурации отношений. Я думаю, что именно Александр Алаев - тот человек, который может в ближайшие полгода качественно решать все оперативные вопросы. Потому что он и в предыдущий год, когда Виталий Леонтьевич был нечастым гостем на Таганке, решал все оперативные вопросы. Не исключаю, конечно, что по ключевым, стратегическим аспектам развития футбола он и дальше будет советоваться с Виталием Леонтьевичем. Но РФС само по себе – это такой большой современный город Глупов. К сожалению, нет Салтыкова-Щедрина, чтобы описать его. Как дальше будут развиваться события - это нужно привлечь известных современных сатириков. Они лучше опишут эту ситуацию. Неважно, кто в городе Глупове будет градоначальник, потому что живут в нем головотяпы и другие соответствующие персонажи», - иронически отметил собеседник НСН.

Напомним, ранее стало известно, что Мутко покинет посты в оргкомитете футбольного чемпионата и РФС. Он займётся координацией работы по подготовке мундиаля со стороны правительства.