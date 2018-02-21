Михайлов: Хоккеистам нужно забыть про матч с Норвегией, нужно думать о чехах

Олимпийский чемпион Борис Михайлов в эфире НСН заявил о превосходстве российских хоккеистов над чешскими.

Олимпийская хоккейная команда России вышла в полуфинал мужского турнира на Играх 2018. В четвертьфинале команда Олега Знарка с разгромным счетом одолели соперников из сборной Норвегии – 6:1 (3:0, 2:1, 1:0). Голы забили Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров, Иван Телегин.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта Борис Михайлов в эфире НСН заявил, что в полуфинале россияне смогут одолеть и команду Чехии (слушайте аудио).

«Давайте поздравим наших команд с победой. Забили шесть шайб, но пропустили одну… ничего страшного. Задачу выполнили – в полуфинал вышли. Надо настраиваться на сборную Чехию. Уверен, что настрой будет запредельный, причем у обеих команд. Победить должно мастерство, а оно у россиян намного выше», - считает Борис Михайлов.

Полуфинальный матч между командами России и Чехии пройдет 23 февраля.