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Михайлов: Хоккеистам нужно забыть про матч с Норвегией, нужно думать о чехах

21 Февраля 2018 в 13:42
Михайлов: Хоккеистам нужно забыть про матч с Норвегией, нужно думать о чехах
Олимпийский чемпион Борис Михайлов в эфире НСН заявил о превосходстве российских хоккеистов над чешскими.

Олимпийская хоккейная команда России вышла в полуфинал мужского турнира на Играх 2018. В четвертьфинале команда Олега Знарка с разгромным счетом одолели соперников из сборной Норвегии – 6:1 (3:0, 2:1, 1:0). Голы забили Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров, Иван Телегин.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта Борис Михайлов в эфире НСН заявил, что в полуфинале россияне смогут одолеть и команду Чехии (слушайте аудио). 

«Давайте поздравим наших команд с победой. Забили шесть шайб, но пропустили одну… ничего страшного. Задачу выполнили – в полуфинал вышли. Надо настраиваться на сборную Чехию. Уверен, что настрой будет запредельный, причем у обеих команд. Победить должно мастерство, а оно у россиян намного выше»,  - считает Борис Михайлов.

Полуфинальный матч между командами России и Чехии пройдет 23 февраля. 

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