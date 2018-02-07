Эксперт: Хоккей с мячом не включают в Олимпиаду из-за англосаксов

Чемпион мира в хоккее с мячом в эфире НСН заявил, что по всем показателям данный вид спорта должен быть включён в Олимпиаду.

Соревновательная программа Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине, не будет дополнена новыми видами спорта, в том числе хоккеем с мячом. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы координационной комиссии МОК по подготовке к данным соревнованиям Хуан Антонио Самаранч во время сессии комитета. По его словам, Китай не направлял заявки на включение новых видов состязаний, сообщает RT.

Мастер спорта СССР, чемпион мира в хоккею с мячом Сергей Наумов в эфире НСН предположил, что на решение МОК могло повлиять отсутствие англосаксов в ведущих ролях данного вида спорта.

«Интерес к хоккею с мячом не падает. Если брать количество команд на чемпионатах мира, то можно сказать, что и в других странах появился интерес к этому виду спорта, но разница между классом игроков большая. Представьте, одни сто лет играют, а другие начали играть три года назад. Мы на данный момент чемпионы мира. Может быть, есть момент, что американцы и канадцы – не лучшая команда. Отсутствие англосаксов в ведущих ролях, может быть, и играет какую-то роль [во включении в программу Олимпийских игр]», - считает спортсмен.

По словам Сергея Наумова, отказ от включения в программу хоккея с мячом не связано с допинг-скандалом. Как подчеркнул эксперт, по всем показателям хоккей с мячом должен давно быть включён в Олимпиаду.

«Я, как бывший профессиональный хоккеист, конечно же, хотел бы увидеть хоккей с мячом на Олимпиаде. К нам приезжали норвежцы, там есть любитель хоккея с мячом, он приводил цифры, что мы по всем показателям должны уже быть в Олимпийских играх, но это почему-то никак не выходит», - заверил НСН Наумов.

Напомним, чемпионат мира по хоккею с мячом завершился 4 февраля. В финале команде из России удалось обыграть сборную Швеции. Игра окончилась со счётом 5:4. Соревнования проходили в Хабаровске. Стоит отметить, что Россия в 11 раз стала чемпионкой мира в данном виде спорта, сообщает «Свободная Пресса» .