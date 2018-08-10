Экс-тренер: Нельзя винить Семака в поражении «Зенита»

ФОТО: Сергей Семак // Официальный сайт клуба «Зенит»

Михаил Гершкович объяснил НСН, почему новому наставнику питерской команды приходится трудно на посту.

Разгромное поражение питерского «Зенита» от минского «Динамо» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы стало неожиданностью для поклонников бело-голубых. Матч, прошедший на стадионе в Минске, завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Однако винить в этом нового главного тренера команды было бы неправильно, заявил в эфире НСН экс-наставник сборных СССР и России по футболу Михаил Гершкович. Сергей Семак был вынужден провести ротацию в команде, так как в наследство от своего предшественника получил чрезмерно большой футбольный коллектив.

«Очень неожиданно, потому что “Зенит” неплохо начал чемпионат, и все ожидали, что он уверенно сыграет в Минске. Но, видимо, есть проблема, которая бросается в глаза — большое число игроков в клубе. Им всем надо давать игровую практику. Посчитали, что это тот момент, когда можно ротировать состав. Но как выяснилось, особенно аргентинские футболисты, находятся не в боевом состоянии. Результат неожиданный, даже не могу назвать его закономерным, потому что могли проиграть, но не столько же! Но я не думаю, что это тренерская ошибка. Тренер здесь — заложник ситуации, которая сегодня сложилась в “Зените”. Такой перебор игроков — это же не его прихоть, а результат работы предыдущего, который набрал в прошлом году 18 игроков. И вернулись ещё из аренды футболисты, а это явный перебор. В этом и есть недочёты работы клуба. Трудно обвинять сейчас Семака», — заявил Гершкович.

Отыграться питерцам будет непросто, заметил собеседник НСН, даже несмотря на то, что следующая встреча с минским «Динамо» пройдёт на домашнем поле стадиона «Петровский». Тем более, матч будет идти без зрителей — таково наказание команде за поведение фанатов во время встречи с немецким «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы. Однако, по словам Гершковича, надежда на победу «Зенита» есть, так как в команде немало достойных игроков.

«Сложно даже представить, как они будут теперь выкарабкиваться. Да, сложно, практически невозможно отыграться. Как можно отыграть пять мячей, четыре, хотя бы. Но “Зенит” обладает набором игроков, если они настроиться, будут в боевом тонусе, то в футболе всё возможно. Будем надеяться, что они выстоят», — заключил Гершкович.

Не сомневается в победе бело-голубых бывший полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов. В своём Twitter он написал: «Можете смеяться, писать гадости, но “Зенит” пройдет “Динамо” Минск! Разразись, буря!». А вот главный болельщик питерской команды Михаил Боярский так расстроен проигрышем зенитовцев, что сомневается в их способности дать отпор минским игрокам. В интервью «Спорт-Экспресс» он отметил, что поражение говорит о плохой эмоциональной форме подопечных Семака. Напомним, ответный матч между «Зенитом» и минским «Динамо» состоится 16 августа на стадионе «Петровский».