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Спорт

Боярский: Семак настроит команду в Минске на победу!

9 Августа 2018 в 19:00
Боярский: Семак настроит команду в Минске на победу!
ФОТО: Михаил Боярский/flickr.com
Народный артист России Михаил Боярский в эфире НСН рассказал о шансах питерского клуба на победу.

В пресс-службе футбольного клуба «Зенит» сообщили, что на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где сине-бело-голубые сыграют против минского «Динамо», приехали 2500 болельщиков петербургского клуба. Всего на игре ожидается до 22 тысяч зрителей. Матч пройдет в Минске на Национальном олимпийском стадионе.

В эфире НСН фанат питерского «Зенита», народный артист России Михаил Боярский рассказал о своих ожиданиях от игры питерской команды.

«Наличие болельщиков на стадионе влияет на футболистов также как и присутствие зрителей в зале на актёра. Если интерес к игре не велик, то и эмоциональный настрой слабее. В этом плане "Зениту" будет нелегко, потому что поддержка будет не большая. Но, тем не менее, победа есть победа», — заявил Боярский.

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Народный артист отметил, что минская команда уступает «Зениту» как по уровню, так и по опыту. В этой связи у известного болельщика только позитивные ожидания от игры.

«У "Зенита" на много больше шансов, чем у белорусов. Судя по высказываниям специалистов, матч будет трудным. Однако я думаю, что Семак сможет построить команду таким образом, чтобы "Зенит" одержал победу. Для такого вывода есть основания. Последние игры были достаточно убедительными», — резюмировал собеседник НСН.

Напомним, матч футбольного клуба «Зенит» против минского «Динамо» состоится сегодня, 9 августа, в 20:00 (мск). Матч с белорусской командой станет важным этапом в становлении новой команды «Зенита». Впервые за 16 лет главным тренером сине-бело-голубых стал россиянин Сергей Семак. Во главе с новым тренером команда уже одержала две победы, пишет Газета.ру.
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