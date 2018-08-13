Экс-арбитр ФИФА: Матчи чаще прерывают выбежавшие на поле собаки, а не люди

Сергей Хусаинов рассказал в эфире НСН, что за нарушение порядка во время футбольных встреч «крайних» ищут среди принимающей стороны.

Футбольного фаната оштрафовали на три тысячи рублей за поведение на матче 1/64 финала Кубка России по футболу между командами «Благовещенск» и «Сахалин», сообщает «Советский спорт». Болельщик не только выбежал на поле, но и умудрился забить гол в ворота одной из команд. Дело рассматривал Благовещенский городской суд.

Экс-арбитр ФИФА, судья международной категории Сергей Хусаинов отметил в эфире НСН, что за все нарушения во время матча несёт ответственность команда – хозяйка.

«Бывает, что на футбольное поле выбегают люди, собаки – ответственность за это несёт принимающая сторона. Это общемировая практика: отвечают команда-хозяйка, администрация стадиона, у которой есть различные службы, в том числе и безопасности. Но в первую очередь – местный клуб. Они потом все соберутся, найдут крайнего, наложат взыскания…», — подчеркнул арбитр.

По словам Хусаинова, организаторы матчей первенства России уже научились обеспечивать безопасность на стадионах даже во время особо опасных встреч.

«В последнее время работа в этом направлении ведётся хорошо. Особенно преуспели эти службы в матчах с участием фанатских группировок ЦСКА и московского «Спартака» - это матчи с повышенным риском. Хорошо взаимодействуют сотрудники полиции и военнослужащие "Росгвардии"», - отметил судья.

Но в футболе без курьёзов не обходится: чаще людей на поле выбегают собаки.

«Судил я как-то дневную игру в Самаре, которая начиналась в 15 часов. Собрался полный стадион. А по телевизору транслировали другой матч, не менее интересный, но он начался раньше. Мы его в судейской комнате смотрели. Он ещё не закончился, а нам уже пора выходить на игру. Только отправились, как оказалось, что на поле выбежала собака. Я говорю принимающей стороне: «Вы её ловите, а мы вернёмся в судейскую». Там и досмотрели трансляцию матча. Тогда местный клуб оштрафовали – в итоге хозяева отвечают за всё, даже за поведение болельщиков, пусть они приехали с другой командой. Как люди с петардами, собаками могли пройти на стадион? Значит, плохо их проверяли. А, может быть, кто-то проверяет специально так «невнимательно» – зарабатывает. Исключать этого нельзя», — заключил собеседник НСН.

Напомним, матч в Благовещенске состоялся в субботу. "Сахалин" одержал гостевую победу над ФК "Благовещенск" со счетом 3:0. Местный болельщик решил «помочь» своей команде — после третьего пропущенного мяча он выбежал на поле, помчался к воротам «Сахалина» и «распечатал» его ворота.

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