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Спорт

Чепиков призвал мотивировать спортсменов не покидать Россию

2 Августа 2018 в 13:30
Чепиков призвал мотивировать спортсменов не покидать Россию

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы рассказал НСН, как избежать потерь российских спортсменов.

Три российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко решили выступать за сборную Украины, заявил глава Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак. По его словам, спортсменки сами ему позвонили, и документы на украинское гражданство уже оформляются, пишет Газета.ру. Ранее россиянки прошли сборы с командой Белоруссии, но по неизвестным причинам не стали выступать за эту страну, сообщает Ura.ru.

В эфире НСН депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков заявил о необходимости более тесного общения с российскими спортсменами, чтобы не допускать их уход за рубеж.

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«Нам, конечно, хотелось бы, чтобы не повторялось той ситуации, когда у нас уехала Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина. Очень много потеряли. Я думаю, что нужно наоборот больше общаться со спортсменками, больше их мотивировать на то, чтобы они выступали под флагом сборной России.  Нужно в хорошем диалоге определять, что не устраивает спортсменов. Возможно, создавать какие-то дополнительные мотивировочные условия, финансовые или помощь в решении бытовых, жилищных проблем. Дело в том, что нужно постоянно с ними работать в контакте. Если будут определенные элементы доверия, я думаю, что всегда можно обсудить и договориться, чтобы спортсмен не переезжал в другую страну, а оставался выступать за РФ», — сказал Чепиков.

Напомним, биатлонистка Дарья Домрачева в начале своей карьеры выступала за Россию, но затем перешла в белорусскую сборную и стала самой титулованной белорусской спортсменкой в истории зимних Олимпийских игр. В 2016 году Домрачева  вышла замуж за норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бйёрндалена, а в июне 2018 года объявила об уходе из профессионального спорта. Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина ранее выступала за Россию, но после переезда с мужем в Словакию с 2008 года представляют национальную команду этой страны.
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