Чепиков призвал мотивировать спортсменов не покидать Россию

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы рассказал НСН, как избежать потерь российских спортсменов.
Три российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко решили выступать за сборную Украины, заявил глава Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак. По его словам, спортсменки сами ему позвонили, и документы на украинское гражданство уже оформляются, пишет Газета.ру. Ранее россиянки прошли сборы с командой Белоруссии, но по неизвестным причинам не стали выступать за эту страну, сообщает Ura.ru.
В эфире НСН депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков заявил о необходимости более тесного общения с российскими спортсменами, чтобы не допускать их уход за рубеж.
Напомним, биатлонистка Дарья Домрачева в начале своей карьеры выступала за Россию, но затем перешла в белорусскую сборную и стала самой титулованной белорусской спортсменкой в истории зимних Олимпийских игр. В 2016 году Домрачева вышла замуж за норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бйёрндалена, а в июне 2018 года объявила об уходе из профессионального спорта. Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина ранее выступала за Россию, но после переезда с мужем в Словакию с 2008 года представляют национальную команду этой страны.