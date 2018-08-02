Боксёр Пирог одобрил слова Усика о ситуации на Украине

Депутат Госдумы в эфире НСН заявил, что украинский боксёр может себе позволить громкие заявления.

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик объяснил, почему после победы над россиянином Муратом Гассиевым не стал кричать «Слава Украине». По его словам, для этого нужно поднять пенсии и вернуть улыбки на лица тех, кто не улыбается. К тому же, как убеждён Усик, политики должны вернуть мир в стране, сообщает RT.

в эфиреотказался комментировать ситуацию, но отметил, что Усик может себе позволить озвучивать подобные мысли

«Мне крайне несимпатично, когда спорт мешается с политикой, учитывая, что в прошлом я и сам спортсмен. Мне крайне сложно сказать, что сейчас происходит. Учитывая, что он [Уcик] мегазвезда, наверное, он может себе позволить озвучивать это. И правильно делает, что на место ставит многих людей», - поддержал спортсмена Пирог.

Напомним, ранее Александр Усик отказался от звания Героя Украины. По его мнению, «звезда» и регалии ему не нужны, поскольку для многих людей он и так является героем. Поединок между Усиком и Гассиевым состоялся 21 июля. В свою очередь, президент Украины Пётр Порошенко посчитал победу соотечественника «символом украинской борьбы».