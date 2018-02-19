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Спорт

Букин: Дуэт Боброва / Соловьев рано списывать со счетов

19 Февраля 2018 в 13:52
Букин: Дуэт Боброва / Соловьев рано списывать со счетов
Олимпийский чемпион Андрей Букин пообещал, что российская пара сможет побороться на Играх в Корее за медали в танцах на льду.

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заявили о своем желании побороться за медали Олимпийских Игр в танцах на льду. По итогам короткого танца они заняли шестое место. Однако, как признался Дмитрий Соловьев, отыграть отставание в 2 балла от пары американцев Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью, которые идут третьими, вполне возможно.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Андрей Букин также уверил НСН, что Боброва и Соловьев вполне могут увезти из Кореи медали в личном турнире (слушайте аудио).

«Все сделали хорошо наши ребята, но судьи поставили три замечания на просмотр. Но в целом откатали также, как и в командном турнире, на том же уровне. Сейчас в турнирной таблице всё плотненько, за свое место борется каждая страна. Но думаю, что наши соберутся, сделают выводы и завтра откатаются лучше»,  - уверил НСН олимпийский чемпион.

Напомним, что пока рекорд Игр по «отыгрыванию» в произвольной программе принадлежит американцу Натану Чену. По итогам короткого танца у мужчин - одиночников он занял 17-е место, а в произвольной программе он стал первым, исполнив 4 четверных прыжка.  

Ранее партнерша Андрея Букина Наталья Бестемьянова в беседе с НСН исключила российский дуэт из претендентов на медали.

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