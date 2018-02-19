Олимпийская чемпионка предсказала паре Бобровой и Соловьева 4-е место на ОИ в Корее

Наталья Бестемьянова в беседе с НСН исключила российский дуэт из претендентов на медали.

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают шестое место после короткого танца на Олимпиаде в Корее. Наш дуэт судьи оценили в 75,47 балла. Победу одержали канадцы Тесса Вирчу/Скотт Мойр (83,67), установившие мировой рекорд.

Французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (81,93) – вторые. На третьем месте расположились американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (77,75).

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова уверила НСН, что еще до произвольного танца наш дуэт борьбу за медали проиграл (слушайте аудио).

«Я не считаю, что Катя и Дима смогут побороться за медали. Они не попали в сильнейшую разминку. Прокат канадской пары Вирчу-Мойер был сильнее намного, и наш дуэт сможет рассчитывать только на 4-е - 7-е места. За бронзу и серебро будут бороться две американские пары. Хотя, конечно, мы будем за ребят болеть и верить, что мой не столь оптимистичный прогноз оправдается. Вдруг чудо произойдет, - предположила Бестемьянова.

Еще одна российская пара, дебютанты Игр Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, набравшие (66,47) показала 13-й результат.

Произвольный танец дуэты исполнят 20 февраля.