«Будет бойня». Экс-тренер о предстоящем матче Россия-Германия

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В эфире НСН Михаил Гершкович дал прогноз на товарищескую встречу россиян и немцев в Лейпциге 15 ноября.

Товарищеский матч между сборными России и Германии по футболу пройдет 15 ноября на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. В Twitter команды сообщается, что российские футболисты выйдут на поле в красных футболках, а вратарь – в зеленой.



Экс-наставник сборных СССР и России по футболу Михаил Гершкович в эфире НСН отметил, что игра будет непростой для россиян, учитывая, что в сборной сразу несколько ключевых игроков были травмированы. Так, вместо Артема Дзюбы на поле сыграет нападающий «Краснодара» Ари.

«Полноценно наша сборная вряд ли сможет заменить этих игроков. С другой стороны, есть возможность проверить других. Мы посмотрим, на каком уровне сегодня наши ребята из второго эшелона», - отметил экс-тренер.

На руку россиянам может сыграть тот факт, что последнее время немцы не демонстрируют выдающихся результатов. «Немцы сегодня не в очень выгодном положении с точки зрения психологии. И в мировом первенстве, и в Лиге наций у них нет ни качественной игры, ни результата. Им нужно свое реноме восстанавливать, и прежде всего реноме тренера. Оно очень упало в Германии», - констатировал Михаил Гершкович.

Российская сборная же, напротив, играет слаженно и сплоченно, выкладываясь в полную силу, сказал эксперт. «Я верю в то, то сегодня в нашей сборной появился боевой дух, хороший микроклимат, хорошее взаимодействие руководства с игроками. Это единый коллектив. И то, что они будут играть на полную, у меня никаких сомнений нет. Это уже стиль нашей команды», - подчеркнул собеседник НСН.

Предстоящий матч в Германии экс-тренер сравнил с боем, в котором сторонам выпадет шанс доказать свою силу и превосходство. «Думаю, что это будет игра, приближенная к боевым условиям. Сказать, что это будет проходной матч, точно нельзя. Это будет хороший боевой матч», - заключил Михаил Гершкович.

Отметим, игра в Лейпциге начнется в 22:45 мск. На матче будет работать швейцарская бригада судей во главе с Сандро Шерером, сообщает Championat.com. 20 ноября сборная России сыграет со шведами в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.