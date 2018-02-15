Боярский: У «Зенита» есть шанс обыграть «Селтик»

Народный артист России в эфире НСН рассказал, что будет смотреть игру любимого футбольного клуба в Петербурге.

Петербургский «Зенит» сыграет с шотландским «Селтиком» 15 февраля в в 1/16 финала Лиги Европы. Матч стартует в 23:05 по московскому времени на стадионе в Глазго. Обслуживать встречу будут арбитры из Словении во главе с Дамиром Скоминой. Об этом рассказали в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций. Этот международный матч станет для «Зенита» первым в нынешнем году.

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в эфире НСН признался, что не поехал в Глазго, чтобы поболеть за любимую команду.

«Я в Петербурге. Обязательно будут смотреть!» - рассказал НСН собеседник.

По словам Михаила Боярского, «Зенит» вполне может одержать победу над шотландским футбольным клубом.

«Мы и у «Баварии» выигрывали, почему бы не выиграть сегодня? Шансы на победу, конечно, есть. “Селтик” – сильный соперник. В Лиге Европы слабых не бывает. Матч будет как “лакмусовая бумажка”, станет понятно, в какой форме находится “Зенит”», - уверен Боярский.

Сообщается, что поддержать команду в Глазго поехали около 400 футбольных фанатов из Санкт-Петербурга. Как подчеркнул Михаил Боярский, «их будет слышно» на поле.

Напомним, 15 февраля в 1/16 финала Лиги Европы сыграют ещё две российских команды: «Локомотив» и «Спартак». Железнодорожники сыграют с французской «Ниццей» (эту встречу обслужат румынские арбитры), а красно-белые – с испанским «Атлетиком» (их будут судить арбитры из Франции).