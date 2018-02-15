Тренер: «Спартаку» не нужно пасовать перед «Атлетиком»

Бывший тренер сборной России по футболу в эфире НСН предположил, что испанцам могут помешать непривычные погодные условия.

Московский «Спартак» 15 февраля примет в Москве испанский «Атлетик» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу. Экс-тренер сборных СССР и России по футболу Михаил Гершкович в эфире с НСН оценил шансы красно-белых на победу.



«Я думаю, что спартаковцы верят в себя, в свою победу. Несмотря на то, что это первый матч, «Атлетик» – не такой выдающийся коллектив, которого надо опасаться или боятся. Надо относится серьезно, а также учитывать погодные условия, которые непривычны для испанцев. Думаю, что шансы есть, и большие! Будем болеть за «Спартак» и всячески желать им удачи», - заявил НСН бывший тренер сборной страны.

«Атлетик» из Бильбао за всю свою историю ни разу не покидал высший испанский дивизион. Это один из самых титулованных клубов Испании. Он восемь раз выигрывал чемпионат страны и двадцать четыре раза побеждал в престижном для страны Кубке Короля.

Московский «Спартак» только один сезон играл не в высшем отечественном дивизионе — в 1977 году, после чего, под руководством Константина Бескова не только вернулся в высшую лигу, но и стал чемпионом страны в 1979 году.

Как напоминает Газета.ру «Спартак» попал в плей-офф Лиги Европы, вылетев из Лиги чемпионов. Красно-белые заняли третье место в группе, опередив «Марибор», но уступив «Севилье», «Ливерпулю». Отметим, матч начнется в 21:00 мск. Синоптики предупреждают, что температура воздуха в это время в столице может опуститься до 10 градусов мороза.