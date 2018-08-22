Боярский пожелал Дзюбе пережить «дзюбоманию» без травм

Самый знаменитый болельщик «Зенита» поздравил в эфире НСН футболиста с днём рождения и пожелал ему быть мужиком, влюблённым в город и команду.

22 августа исполняется 30 лет нападающему сборной России по футболу и питерского «Зенита» Артёму Дзюбе. Форвард поднялся в рейтинге российских игроков после блистательной игры на ЧМ-2018, по итогам которой получил звание заслуженного мастера спорта.

Самый преданный и эмоциональный болельщик «Зенита», Народный артист России Михаил Боярский в эфире НСН поздравил именинника и пожелал ему избегать травм — как физических на поле, так и моральных в жизни. Также он поблагодарил футболиста за решение остаться в питерском клубе после мундиаля (слушайте аудио).

«Поздравления самые искренние! Хочу пожелать отсутствия травм и физических, и духовных, психологических, моральных. Счастья в семье, и самое главное — чтобы не закружилась голова. Потому что эта “дзюбомания”, которая наступает, [опасна]. Чтобы он очень высоко взлетел и научился разумно приземляться, без травм. Чтобы это не повлияло на его судьбу, характер. Слава проходит, а человек остаётся. Чтоб был он хорошим мужиком, влюблённым в город и в команду. У него был коммерческий выбор, но я думаю, что в этом и проявляется его мужской характер с нормальным человеческим началом — есть дороже вещи, чем деньги. Это и родной город, и команда, друзья, болельщики. Так что, очень приятно, что его выбор остановился на его друге, наверное, в дальнейшем, Сергее Богдановиче [Семаке]», — поделился Боярский.

Артём Дзюба перешёл в питерский «Зенит» в 2015 году, до этого вёл карьеру в московском «Спартаке». В 2018 году был отдан в аренду тульскому «Арсеналу» до конца сезона. После окончания ЧМ-2018, где играл в основном составе сборной России, принял решение вернуться в команду бело-голубых, несмотря на поступавшие предложения от французского «Бордо» и турецкого «Галатасарая». Во время мундиаля забил три гола, а также сделал две результативные подачи.

Добавим, свои поздравления имениннику также адресовали игроки питерского «Зенита» и сборной России. Как отмечает «Газета.ру», коллеги Дзюбы по клубу опубликовали его фото с поздравлением в Twitter, а игроки национальной сборной сделали в соцсети коллаж и пожелали ему «радовать всех нас забитыми голами и искренними, неподдельными эмоциями».