Бояринцев: И Каррера, и Семак имеют право на ошибку

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Экс-спартаковец Денис Бояринцев проанализировал матч с ПАОКом и признался, что упрекнуть красно-белых ему не в чем.

Вратарь ФК «Спартак» Александр Максименко после ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (0:0) поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку.

«Спасибо за поддержку, красно-белые», - написал Максименко в Инстаграме.

Поддержать красно-белых на домашнюю арену в Тушине пришли почти 41 тысяча болельщиков. Уступив в гостевом матче в Салониках (2:3), команде Массимо Карреры нужно было выигрывать дома. Но в итоге большую часть матча красно-белые провели в меньшинстве: красную карточку на 33-й минуте за грубую игру локтем и ногой получил Луис Адриано.

«Спартак» проиграл ПАОК в первом матче, хотя вел в счете — 2:0. Ответная встреча на «Открытие Арене» в Москве завершилась вничью (0:0). «Спартак» продолжит выступление в групповом этапе Лиги Европы. ПАОК пробился в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Отыгравший в «Спартаке» несколько сезонов Денис Бояринцев, ныне тренирующий ивановский «Текстильщик» в интервью НСН признался, что упрекнуть команду после вчерашнего матча ему не в чем.

«Критиковать ребят не стану, это рабочий момент, бывает, застряли «спартаковцы» на старте. Зато в национальном чемпионате обороты набирают. Обидно не попасть в Лигу чемпионов, это особый турнир. Да, в ответном матче многое не получилось, доигрывали вдесятером. Но даже в меньшинстве пытались атаковать, навязывать свою игру, жаль, что не воплотилось это в забитые мячи. Ребята старались, мне лично упрекнуть их не в чем. Нельзя обвинить команду в нежелании играть. Один момент – «Спартак» не прошел в Лигу чемпионов – дальше », - так оценил ответную игру с ПАОКом экс-игрок красно-белых.

Добавим, московский клуб не получит от УЕФА 15,25 миллиона евро, положенные за выступления на групповом этапе Лиги чемпионов. За участие в группе Лиги Европы, где продолжит выступать «Спартак», предусмотрено вознаграждение – всего около 2,5 миллиона евро.

16 августа в Лиге Европы ответный матч проведет питерский «Зенит», сенсационно уступивший минскому «Динамо»-0:4. Нынешний сезон сине-бело-голубые проводят под руководством Сергея Семака, который работал в тренерском штабе с иностранными специалистами, но впервые встал у руля родной команды.

Денис Бояринцев заявил НСН, что у каждого наставника должно быть право на ошибку.

«Все почему-то хотят найти негатив, ожидая того, что с постов снимут Карреру и Семака. Мне бы хотелось искать позитивные моменты. Сергей Богданович – тренер молодой, почему его должны сразу за ошибки карать? Всякое бывает! И я не списываю со счетов «Зенит». Если сегодня им удастся забить два быстрых гола, это заставит соперников занервничать. Игра может в этом случае совершенно перевернуться. Работа тренерская связана с острыми моментами, и нужно давать наставникам право на ошибку. Надеюсь, Семак продолжит работать с «Зенитом», - считает Бояринцев.

Добавим, игра между «Зенитом» и минским «Динамо» состоится на пустом «Петровском». Таким образом, питерский клуб наказали за проявление расизма болельщиками во время матча 1/8 финала Лиги Европы прошлого сезона против «РБ Лейпциг». Также петербургский клуб тогда оштрафовали на 70 тысяч евро.