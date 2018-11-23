Завершивший «министерскую диету» депутат рассказал, как выжил на 3,5 тысячи рублей

Саратовский народный избранник признался, что похудел более чем на 7 килограммов за время эксперимента.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко завершил «министерскую диету» 22 ноября. В результате он похудел до 87,1 килограммов, что на 7,4 килограмма меньше, чем его вес до эксперимента. Об этом Николай Бондаренко сообщил в эфире НСН.

«Сегодня я сделал итоговое взвешивание. На весах была цифра 87,1 вместо 94,5 килограммов, что по моему мнению и мнению специалистов, ненормальная ситуация для моего организма. У меня на протяжении многих лет был фиксированный вес. Я всю жизнь занимаюсь спортом, у меня нет проблем с лишним весом, поэтому подобная радикальная потеря в весе говорит о сжигании мышечной массы и проблеме с питанием», - поделился с НСН региональный депутат.





ФОТО весов до эксперимента // НСН/Николай Бондаренко

По словам Николая Бондаренко, весь месяц его не покидало чувство голода.

«Безусловно, не уходящее на протяжении месяца чувство голода является причиной раздражительности, усталости и рассеянности. Это является обыденностью при подобном питании. Отсутствие необходимого количества фруктов, кисломолочных продуктов и других важных веществ приведёт к ухудшению здоровья. Учитывая, что на подобной “диете” десятки миллионов человек живут годами, мы смело можем говорить, что подобная политика является формой геноцида», - возмутился саратовский народный избранник.

Подводя итоги эксперимента, Николай Бондаренко подготовил законодательную инициативу о расширении потребительской корзины. По его мнению, это увеличит уровень благосостояния граждан.

«Я буду вносить в Саратовскую облдуму законопроект об увеличении потребительской корзины минимум до 10 тысяч рублей. Если коллеги из «Единой России» меня не поддержат, будут просить депутатов Госдумы, чтобы мы внесли её непосредственно в Госдуму. Надо понимать, что на основании потребительской корзины формируется минимальный размер пенсии и минимальный размер труда. Решив проблему с потребительской корзины, мы однозначно увеличим уровень благосостояния граждан нашей страны. За этот месяц различные высокопоставленные чиновники, сенаторы комментировали вопрос. Позиция, которую они озвучивали, говорит о том, что они максимально оторваны от жизни людей», - заключил в эфире НСН Бондаренко.

Напомним, эксперимент длился с 23 октября. В основном, саратовский депутат питался крупами, овощами и курицей. Он начал эксперимент после спора с региональным министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой. Она утверждала, что вполне можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц можно. Она даже предложила составить меню, в которое бы вошли кефир и макарошки. Однако сама сидеть на этой «диете» Соколова отказалась, поскольку «статус не позволяет». После публикации видео в интернете Соколову уволили.