Заслуженный учитель выступил против отказа от пятибалльной системы оценок

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Член-корреспондент Российской академии образования в эфире НСН объяснил, что качество оценивания не зависит от количества баллов.

В России в школах могут отменить пятибальную систему оценок. Этот вопрос обсуждается в Рособрнадзоре. Об этом на круглом столе в «Известиях» заявил замглавы ведомства Анзор Музаев. В свою очередь глава Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов заявил, что наиболее оптимальной системой могла бы быть 12-балльная. Однако для внедрения каких-либо изменений потребуется повышение квалификации учителей.

Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН заявил, что изменения системы оценок никак не поможет образованию.

«В вопросах оценивания могут быть разные позиции, но я придерживаюсь очень консервативной. Мы уже пытались играть в эти игры. Даже сегодня внутри школа может экспериментировать с бальной шкалой оценивания. Мы тоже это делали. Например, в коррекционных классах переходили на 10 и 15-балльную систему, чтобы не ставить двоек и поднять уверенность учащихся. В целом, я считаю, что это ничего не решает. Есть вещи, которые все равно легко оцениваются объективно, например, работа по математике или диктант по русскому. Однако есть, например устные ответы, особенно по истории или литературе, где все достаточно субъективно. В этой связи я не вижу смысла в изменении системы оценивания. Есть вообще система безоценочного обучения. Однако если не ставится оценка, это не значит, что работа не оценивается. Как правильно оценить это уже зависит от мастерства учителя. Поэтому считаю, что спор вокруг изменения системы оценок достаточно схоластический. Это моя субъективная точка зрения», — заявил собеседник НСН.