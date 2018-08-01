Отказ от пятибалльной системы назвали поводом для гонений на учителей

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН заявил, что обсуждение отказа от пятибалльной системы в школах не имеет смысла.

В российских школах могут отказаться от пятибалльной системы оценок. Как заявил замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев на круглом столе в «Известиях», данный вопрос обсуждается в ведомстве. Это подтвердил глава Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, известный как «отец ЕГЭ» Виктор Болотов. По его словам, наиболее оптимальной системой могла бы быть 12-балльная, но для внедрения каких-либо изменений необходимо повышение квалификации учителей, сообщает Ura.ru.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН посчитал обсуждение систем оценок поводом для оправдания нежелания улучшать условия работы учителей (слушайте аудио).

«Пятибалльная система, 12-балльная система, 100-балльная – это формальность. Это снова разговор не о том, о чем надо говорить. Снова звучит мысль, что учителя плохие, они чем-то не владеют. Отсюда естественно выводы: за что им повышать зарплаты, улучшать условия работы? Вместо того, чтобы заниматься своим делом, например, проверять как не оплачивают до сих пор во многих регионах работу на ЕГЭ, господа из Рособрнадзора занимаются объяснением, какие плохие учителя», — посетовал Луховицкий.

Напомним, в 2018 году исполняется 10 лет со дня введения единого государственного экзамена (ЕГЭ).