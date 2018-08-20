Заслуженный учитель: Предложение Жириновского о платном английском языке - абсурд!

Доктор педагогических наук в эфире НСН напомнил лидеру ЛДПР, что тот бесплатно получил знания, которые позволяют ему придумывать законодательные инициативы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сделать изучение английского языка в школе платным. По его мнению, такое нововведение может остановить «воровство лучших умов». Свою позицию депутат обозначил на своей странице в Facebook. В настоящий момент, как подчеркнул Жириновский, иностранные компании без труда заманивают гениальных учёных, инженеров, врачей и программистов, поскольку «всему миру навязали изучение английского языка в школах и вузах», сообщает RT.

Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН посчитал такую инициативу абсурдом (слушайте аудио).

«Наш Владимир Вольфович – большой импровизатор. Что трогательно, сам он знает несколько иностранных языков. Насколько я понимаю, обучаюсь в Советском Союзе, он бесплатно получил знания, которые позволяют ему это придумывать. Если это будет принято, это будет означать, что только дети состоятельных родителей будут в состоянии изучить иностранный язык. Если [дети] уезжают [за границу], то в первую очередь уезжают именно дети состоятельных родителей, которым способны обеспечить обучение за рубежом. Это предложение я считаю абсурдным, оно не будет реализовано», - отметил собеседник НСН.

По словам Евгения Ямбурга, перед Днём знаний очень часто звучат образовательные инициативы, о которых потом все забывают.

«Есть более гибкие модели: сочетание платного и бесплатного. Например, второй язык может быть платным или какие-то блоки языка, поэтому есть более спокойные вещи, которые позволяют не загораживать детей от всего мира. Научная информация, информация по искусству в значительной степени публикуется на английском языке, потому что это язык международного общения. Перед 1 сентября бывает много таких предложений, которые дальше пропадают и о них забывают», - заверил НСН Ямбург.

Стоит отметить, что Владимир Жириновский предложил сделать платным не только изучение английского языка, но и местные языки малых народов. Пояснять позицию, почему лидер либерал-демократов предлагает ввести такую норму, депутат не стал, сообщает Ura.ru .