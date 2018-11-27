Доктор педагогических наук назвал «письма на фронт» антипедагогикой

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Заслуженный учитель Евгений Ямбург в эфире НСН призвал вводить для школьников понятия патриотизма без истерии и нервов.

Родители ученицы 4-го класса Санкт-Петербургской школы возмутилась домашним заданием по русскому языку. Педагог попросила представить, что папа ушел на войну, и школьникам нужно написать письмо на фронт. В итоге, выполняя это задание, десятилетняя девочка разрыдалась.

«После первых же строк и слов «совсем недавно ты был с нами, а сейчас на фронте, ребенок уронил ручку и зарыдал в голос», - написала Ольга Федорченко на своей странице в ЖЖ.

Выяснилось, что подобное задание содержалось в учебнике «Литературное чтение» серии «Перспектива» под редакцией Климановой. Как поясняется в аннотации, главная задача учебника – «формирование личности младшего школьника через восприятие и осознание культурно-исторического наследия».

в эфирезаявил, что воспитание патриотизма не терпит истерии, а требует очень взвешенного и аккуратного подхода.

«Это неуместно, это невротизм. Патриотизм должен быть умным, а не истерическим. Войны сейчас боятся даже 4-летние дети. Нам нужно прекратить это нагнетание. Нужен долгий разговор, чтобы объяснить, что война – это и горе, и печали. Так что такие задания не только не от ума, я и патриотизма здесь не вижу. Здесь только желание вписаться в тренд, заработать очки для своей школы. Я уже старый человек, у нас деды воевали… И когда мы видим декорированные под танк коляски, дети с сосками в гимнастерках - это антипедагогика. Правы родители Санкт-Петербурга, которые написали жалобу», - высказал свою позицию педагог с большим стажем.Добавим, что под постом возмущенной петербургской родительницы уже появилось сотни комментариев. При этом большинство пользователей солидарны с автором публикации и призывают родителей всех четвероклассников бойкотировать задание.

Правда, среди высказывающих свое мнение есть и те, что считают подобные задания нормальным способом рассказать детям о войне и о ее печальных последствиях.