Адвокат Белых рассказал о подготовке к апелляции на приговор

Андрей Грохотов эфире НСН заявил, что сторона защиты намерена добиваться переквалификации дела.

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ещё ему придётся выплатить штраф в размере 48,2 миллионов рублей. Такое решение принял Пресненский суд Москвы. Ранее он признал бывшего чиновника виновным в получении взятки.

Защита будет обжаловать приговор, требуя переквалифицировать дело. Об этом в эфире НСН рассказал адвокат Андрей Грохотов, который представляет интересы бывшего чиновника (слушайте аудио).

«Позиция наша не меняется, Никита Юрьевич полностью не согласен с обвинением, поэтому будем просить оправдания и указывать суду на противоречия в обвинении, связанные с квалификацией (о том, что отсутствует корыстный мотив, что имелись основания для другой квалификации в суде, но они не нашли никакого отражения, хотя мы всё время об этом указывали). Я имею в виду положение Пленума Верховного суда о том, что если должностное лицо действует не в личных интересах, то его действия не могут быть квалифицированы как взятка, а квалифицированы как злоупотребление или превышение полномочий», - подчеркнул адвокат.

По словам Андрея Грохотова, сейчас готовится аргументация для апелляции.

«Апелляцию мы ещё не подали, потому что у нас на руках ещё даже нет приговора. Он изготавливается в течение пяти суток, должен быть вручён стороне защиты, а сторона защиты будет формировать свои конкретные доводы, проводить анализ, имея на руках итоговое судебное решение. Пока мы предварительно готовим аргументацию, но на подачу жалобы у нас 10 суток», - отметил Грохотов.

Напомним, ранее прокуратура попросила приговорить Никиту Белых к десяти годам лишения свободы и обязать его выплатить штраф в размере 100 миллионов рублей. Поэтому она осталась недовольна приговором и намерена обжаловать решение суда, сообщает «Русская планета» .

Экс-губернатора Кировской области задержали в 2016 году в одном из столичных ресторанов при получении взятки в особо крупном размере. Позже президент РФ Владимир Путин лишил его должности из-за «утраты доверия».