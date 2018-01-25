Адвокат: Без отмашки сверху дело Белых не возбудили бы

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В эфире НСН Александр Карабанов отметил, что приговор экс-губернатору Кировской области будут использовать как страшилку для других чиновников.



Прокуратура просит приговорить экс-главу Кировской области Никиту Белых к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и назначить штраф в размере 100 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. Позиция надзорного ведомства была озвучена накануне, 24 января, на официальном YouTube-канале видеоподкастов. 26 января Белых выступит в суде с последним словом.



Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН выразил мнение, что любого чиновника, связанного с бюджетом, при необходимости могут привлечь к уголовной ответственности по экономическим статьям.

«Оперативно-розыскные мероприятия в отношении таких высоких чиновников, фактически, чиновников класса «А», фактически проводятся только с согласования первого лица государства. Такого уровня работа согласовывается, и даются четкие команды, в отношении кого работать можно, а в отношении кого – нельзя, - сказал адвокат. - Задача – чтобы в ближайшее время был обвинительный приговор и потом этот приговор использовать, как страшилку для совершенно другого круга людей. Здоровье Белых никого не волнует. У нас в СИЗО постоянно умирают люди, просто это люди не такого уровня, нет такого резонанса».

По словам Карабанова, система распределения бюджета в России выстроена таким образом, что любого чиновника можно привлечь к уголовной ответственности по различным экономическим статьям. «Я не думаю, что Белых подставили. Думаю, что это похожие дела - Белых и Улюкаева. Политическая подоплека, безусловно, там есть», - отметил адвокат.

Срок, который попросило гособвинение для Белых, по мнению Карабанова, говорит о том, что фигурант по делу не договорился со следствием. «Он не пошел на условия по сотрудничеству, которые от него требовали. Этим и обусловлено наказание, которое просит прокурор», - считает эксперт.

Белых был задержан в июне 2016 года при получении взятки 400 тысяч евро, он не признает своей вины. Ранее бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строго режима.



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