Заплатим дважды. Тарифы ЖКХ подтянут к новому НДС

Фото: kto-chto-gde.ru

Как сообщили в Минэкономразвития, рост тарифов не должен превысить прогноз инфляции

Россиян в следующем году ожидает двукратная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость изменится из-за роста НДС с 18 до 20 процентов. Как сообщили в Минэкономразвития, рост тарифов не должен превысить прогноз инфляции.

Если сейчас индексация происходит ежегодно с 1 июля, то теперь предлагают первый этап повышения стоимости перенести на 1 января 2019 года. Тарифы, как пишет РБК, необходимо будет повысить на 1,7 процента. Затем в июле ожидается второй этап индексации тарифов ЖКХ. Свои предложения Минэкономразвития уже направило на согласование в профильные ведомства.

Как отметила в эфире НСН председатель комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская, каких-либо изменений стоимости коммунальных услуг до начала следующего года ждать не стоит. По ее словам, от увеличения платежек за ЖКХ россиян защитит так называемый предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги, установленный на 2018 год на уровне 4 процентов.

«Нужно помнить о том, что у нас существует предельный индекс, который установлен на федеральном уровне. Сумма всех коммунальных услуг не может превысить этот предел, то есть если они поднимут на воду плату и это будет уже на пределе, то на остальные услуги они не смогут принять такие решения. Дело в том, что тарифы определяют все-таки главы субъектов федерации. Ситуация должна корректироваться в зависимости от ситуации в регионе, ведь рост платежей сказывается и на бюджете тоже, потому что нужно больше средств выделять на льготы, на субсидии, которые все идут из бюджета субъекта федерации. Предельный индекс все-таки защищает. Посмотрим, что будет в следующем году, но пока они поменять ничего не смогут, потому что новая 20-процентная ставка НДС вступит в силу с нового года. Пока мы живем в старом статусе», — разъяснила Хованская.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что в связи с повышением НДС расходы коммунального комплекса в 2019 году вырастут на 16 млрд рублей, пишет Ura.ru. Напомним, президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон, повышающий ставку НДС с 1 января 2019 года с 18 до 20 процентов.