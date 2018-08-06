В Госдуме рассказали, что спасет россиян от роста тарифов ЖКХ из-за НДС

Минэкономразвития предложило учесть двухпроцентное повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХ, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства. Причиной такого инициативы называется опасение ухудшения финансового состояния ресурсоснабжающих организаций. По подсчетам специалистов в 2019 году потери коммунальщиков из-за роста НДС могут достигнуть ста миллиардов рублей, пишут Дни.ру. Примечательно, что подорожания жилищно-коммунальных услуг не ожидается, так как увеличится только величина налога, включенного в платеж, передает RT.
Как отметила в эфире НСН председатель комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская, каких-либо изменений стоимости коммунальных услуг до начала следующего года ждать не стоит. По ее словам, от увеличения платежек за ЖКХ россиян защитит так называемый предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги, установленный на 2018 год на уровне 4 процентов.
Глава думского комитета по жилищному строительству и ЖКХ добавила, что предельный индекс никому не позволено превышать, вне зависимости от изменений налогов, так как речь идет , в том числе, о сокращении уровня бедности населения, прописанного в майском указе президента. По словам Хованской, повышение ЖКХ-платежей может увеличить число граждан, нуждающихся в субсидиях и другой адресной помощи, а это, в свою очередь, может помешать снижению бедности среди россиян.
Напомним, закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость накануне подписал президент России Владимир Путин. Так с 1 января 2019 года НДС вырастет с 18 до 20 процентов, пишет Газета.ру.