Замкнутый круг обидчиков и защитников. Адвокат об избиении душевнобольных в Зауралье

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В эфире НСН адвокат Алексей Бушмаков рассказал о сложности оформления и соблюдения юридических отношений пациента и пансионата.

В Курганской области общественники обратились в местную прокуратуру в связи с участившимися жалобами пациентов Сычевского психоневрологического интерната. По их информации, которую они сообщили Ura.ru, пациенты и их родственники неоднократно жаловались на плохое питание, медобслуживание, а также заявляли об избиениях. В интернате в деревне Логоушка содержится более 180 пожилых пациентов. Большая часть из них являются инвалидами первой и второй групп, страдающих хроническими заболеваниями.

Адвокат Алексей Бушмаков в эфире НСН рассказал о сложностях, связанных с защитой прав пациентов закрытых пансионатов.

«К сожалению, такая ситуация повсеместно. Что касается людей с отклонениями, то часто пансионаты являются их попечителями или опекунами, в зависимости от того, как оформлены отношения. Получается, что эти организации должны сами защищать права тех, кто находится в их стенах. В том числе и в суде. Получается замкнутый круг. Кто пойдет против себя самого в суд? Если же обращаться в прокуратуру, то я думаю, никто не найдет ни каких нарушений прав этих лиц. Получается, что никакими сторонними методами эту ситуацию решить невозможно. Так сформулировано законодательство. Прокурор в данном случае выполняет декоративную функцию», — объяснил Бушмаков.

Адвокат отметил, что случаи насилия в пансионатах не единичны. В частности он работал через представителей с Уктусским пансионатом для престарелых и инвалидов. В учреждении пациенты также столкнулись с избиениями, плохим питанием и отношением. Кроме того сотрудники учреждения угрожали старикам, что выкинут их на улицу.

«Однако в отличие от пансионатов для душевнобольных или граждан лишенных дееспособности, в данном учреждении старики могут сами защищать свои права. При этом, как правило, у них нет денег на адвоката. Поэтому мы иногда помогаем бесплатно. В целом можно сказать, что ситуация одинаковая в независимости от категории людей», — резюмировал собеседник НСН.