Психолог рассказал, почему в Зауралье бьют душевнобольных

В Сычевском психоневрологическом интернате в Курганской области пациенты жалуются на недоедание и рукоприкладство со стороны персонала, сообщает Ura.ru со ссылкой на общественников, попросивших прокуратуру Кетовского района разобраться в ситуации. Отмечается, что в интернате содержится 180 пожилых больных, которые регулярно жалуются на плохое питание и медобслуживание. В руководстве учреждения ситуацию списали на чье-то желание «нагреться» в преддверии предстоящих выборов в местную думу.
По словам заведующего отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергея Ениколопова, для закрытых учреждений ситуация с нарушением прав граждан вполне типична. В эфире НСН психолог поприветствовал деятельность общественников по контролю ситуации и призвал власти страны сделать работу в психоневрологических заведениях более престижной.
Ранее в СМИ появилась информация об избиении заключенного в ярославской колонии. Как выяснилось, сотрудники ИК-1 издевались над Евгением Макаровым, который отбывал срок заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко принес извинения Макарову и пообещал уволить всех виновных.