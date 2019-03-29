Закон о фейках вступил в силу. А журналисты не понимают, что делать

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Союз журналистов и телеведущий Владимир Соловьёв в эфире НСН поспорили о пользе закона.

В России вступили в силу два закона, получившие в народе название «законов Клишаса» по имени одного из авторов инициативы. Согласно им, теперь россиян будут штрафовать за оскорбление общества и государства, а также за фейковые новости. Подробное разъяснение того, кого и за что именно будет ожидать кара, содержится в тексте, размещённом на официальном сайте Госдумы.

Неоднозначную реакцию вызвал закон о фейках в журналистской среде. Так, секретарь Союза журналистов РФ Юлия Загитова в эфире НСН заявила, что в России давно назрела потребность в подобном законе, так как соцсети в вопросе распространения информации шагнули далеко вперёд.

«Такой закон назрел. Соцсети и мессенджеры намного активнее и быстрей работают, чем медиа. Но если медиа несут ответственность за фейк, им может “прилететь” какой-то иск или предупреждение, то в соцсетях борьбу с фейками не ведет никто. На германо-российском форуме в Санкт-Петербурге я общалась с немецкими журналистами, которые с этим уже сталкивались. Закон, по которому за фейк-ньюс в соцсетях, медиа штрафуют, в Германии приняли в 2016 году. Причем, наказываются как соцсети, так и люди, которые недостоверную информацию распространяют. Это логично», — заявила Загитова.

А вот телеведущий Владимир Соловьёв в эфире НСН выступил против законодательной инициативы. Он назвал закон избыточным, и посоветовал власти вначале разобраться с правоприменительной практикой существующих норм, а после плодить новые.

«Как прокуратура будет проверять достоверность информации? А все бесконечные теории заговора, это фейк-ньюс? Есть миллион версий, кто убил Джона Кенеди, это тоже фейк? По-моему, это более чем сомнительные законы, совсем не понятно, как их принимают. Надо прописывать чётко и ясно. Понятно, когда придумывают за государство с целью раскачать ситуацию, эти технологии хорошо известны. Им обучают, в том числе, и ярых оппозиционеров. Но это клевета, совсем другая статья. Мне кажется, законов и так много, надо бы навести порядок с теми, что уже есть», — заключил телеведущий.

Отметим, что из позитивных черт законов можно отметить одну — оба закона предполагают лишь административную ответственность. И то, пока. Автор законодательных инициатив сенатор Андрей Клишас заявил в интервью «Фонтанке»: «Не подействует административная ответственность – предложу уголовную».