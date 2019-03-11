Астахов: Антифековый закон для нас излишний

Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

ТОП-1: СПЧ попросил Совфед отклонить законы о фейковых новостях и неуважении к власти

Совет по правам человека попросил Совет Федерации отклонить законы о так называемых фейковых новостях оскорблении власти. Правозащитники назвали закон о неуважении к власти очевидно непропорциональным ограничением свободы слова и мнений. По их мнению, он создает основу для непроизвольного преследования граждан и организаций.

«Мне лично приходилось много раз сталкиваться с так называемыми фейковыми новостями, но я убежден, что существующих сегодня правовых механизмов вполне достаточно для борьбы с ними. Законы об ответственности за фейковые новости, неуважение к власти уже прошли третье чтение Госдумы 7 марта, а в минувшие выходные в столице прошел митинг, который стал самой массовой протестной акцией последних лет и собрал 15 тысяч человек. Эти поправки касаются каждого и это понятно. Все, кто теперь говорят, что власть работает плохо, будут попадать под статью о неуважении к власти, а те, кто говорят, что власть работает хорошо — под распространение фейковых новостей. Я вот в свою очередь надеюсь, что сама по себе та новость, которую я вам представил, тоже не фейк», — рассказал в эфире НСН Павел Астахов.

ТОП-2: В столице открылась Неделя российского бизнеса

В Москве сегодня открывается Неделя российского бизнеса, которую каждый год проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Заканчивается такая неделя всегда традиционно съездом РСПП, в котором ожидается участие президента России. Одна из наиболее значимых тем посвящена будущему контрольно-надзорной и разрешительной деятельности.

«Бизнес в России находится под колоссальным давлением. Проверки, налоги, штрафы, постоянно меняющиеся требования, все это реалии, с которыми современные предприниматели сталкиваются ежедневно. По различным оценкам, в России более двух миллионов обязательных требований для предпринимателей. Правительство обещает нам, что часть из этих требований попадет под так называемую регуляторную гильотину, а остальная часть будет автоматизирована при помощи методов дистанционного контроля. Посмотрим, что из этого получится. Я как адвокат и член правления РСПП много и часто встречаюсь с предпринимателями в регионах России, и пока существенного облегчения с проверками не наблюдается», — посетовал Павел Астахов в эфире НСН.

ТОП-3: Билл Гейтс назвал 10 прорывных технологий 2019 года

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал 10 прорывных технологий 2019 года, поделив их на три категории: изменение климата, здравоохранение и искусственный интеллект.

О проекте:

«Помимо ожидаемых технологий, такие как роботы, ядерная энергия новой волны, голосовые помощники, это и довольно неожиданные явления. Например, ловцы углекислого газа, прививки против рака, искусственное мясо из пробирок и борьба с преждевременными родами при помощи точных анализов крови. Что из этого изменит жизнь человечества в будущем, поживем — увидим», — в эфирезаявил