Заказные дела и сведение счетов. Чем обернутся вознаграждения за доносы

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Член Совета по правам человека заявил НСН, что инициатива правоохранительных органов не прошла должного обсуждения, а потому может привести к росту количества сфабрикованных дел.

В России станут платить за содействие правоохранителям. Такое решение принял Минюст, утвердив приказ МВД о денежном вознаграждении гражданам, информирующим полицию. Размер выплаты будет варьироваться от нескольких тысяч до 10 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». Документ приказа вступит в силу в ближайшее время после официального опубликования.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН рассказал о рисках, которые несёт в себе это позитивное, на первый взгляд, нововведение.

«Во-первых, мы много говорим о совершенствовании работы наших правоохранительных и следственных органов. И очень много нареканий по поводу сфабрикованных дел, нарушений процессуальных норм в период следственных действий. И я, как правозащитник, могу сказать, что за последние два-три года количество таких обращений увеличилось. Поэтому я не считаю, что нужно оценивать эту меру как панацею. Учитывая отсутствие прозрачности деятельности наших правоохранителей, мы можем столкнуться и с заказными делами, со сведением счётов, с большим потоком обращений, которые будут содержать субъективную оценку того или иного деяния», — заметил Брод.

Также он подчеркнул, что прежде чем вводить практику вознаграждений за информирование органов, следовало бы проработать инициативу с общественными экспертными советами. Тем более, что кроме риска сфабрикованных уголовных дел она несёт угрозу коррупционного характера.

«Во-первых, странно, что эта инициатива не обсуждается с общественниками. Мне не известно, чтобы она обсуждалась в Общественной палате и Совете по правам человека при президенте. Хотелось бы, послушать заключение общественных советов при МВД, Минюсте. Думаю, что своё слово должен сказать и совет при уполномоченном по правам человека в РФ. Что касается помощи граждан, такие вещи практикуются и за рубежом. Есть горячие линии, вознаграждения за поимку преступников. В каких-то случаях это может сработать позитивно, но мы можем столкнуться и с заказным характером действий правоохранительных органов. Поэтому прежде стоило бы эти меры тщательно обсудить, в том числе, и на предмет антикоррупционной составляющей, и других возможных рисков», — заключил правозащитник.

Ранее в беседе с НСН оценил инициативу МВД и Минюста глава столичного профсоюза полиции Михаил Пашкин. Он сделал акцент на несправедливости деления граждан, содействующих раскрытию преступления, на сотрудников правоохранительных органов и гражданских осведомителей. Более того, по его мнению, важно чётко прописать, как именно будет определяться регламент передачи информации, и фиксироваться первенство в содействии правоохранителям.