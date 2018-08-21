«МВД не нужны богатые опера». Профсоюз полиции о вознаграждении за доносы

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Глава столичного профсоюза полиции указал НСН на недочёты нового приказа МВД о материальном поощрении граждан, помогающих правоохранителям.

Минюст России утвердил приказ МВД о материальном вознаграждении граждан, содействующих полиции, пишет «Коммерсант». Документ вступит в силу после официального опубликования. Согласно ему, за передачу правоохранителям ценной информации о преступнике или другое содействие граждане смогут получить от 50 тысяч до 10 миллионов рублей, отмечает Ura.ru.

Нововведение уже вызвало неоднозначные отклики среди действующих и отставных представителей правоохранительных органов. Первые полагают, что теперь информаторов у МВД станет больше, вторые опасаются злоупотреблений самими полицейскими.

Третью точку зрения высказал в эфире НСН глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. По его мнению, представители охраны общественного порядка могут окончательно потерять мотивацию для работы.

«Единственное, что мне в этом приказе не нравится: представьте, я опер, и ловлю этого преступника, за которого объявлено вознаграждение 10 миллионов рублей. Столько денег я заработаю за 20 лет! И я ловлю его, и получаю ноль. А если гражданин информирует о местонахождении преступника, то он получает 10 миллионов рублей. Это как с точки зрения опера? Он скажет, да пошли вы все в баню, пусть гражданские и ловят. Если бы МВД при назначении такой премии не делило граждан на тех, кто служит в полиции, и тех, кто не служит, было бы совсем другое дело. Но у нас МВД не хочет, чтобы опера были богатыми, или не хватило мозгов на это у кого-то, кто составлял этот приказ», — предположил Пашкин.

Не меньше внимания стоит уделить и механизму предоставления информации МВД, чтобы избежать путаницы — кто первым принёс ценные сведения, заметил глава столичного профсоюза полиции. Однако совсем избежать злоупотреблений, по его мнению, будет трудно.

«Ложные доносы всегда были, есть, и будут. Главное грамотно прописать момент, как гражданин должен сообщить информацию и зафиксировать, что именно он первый дал сведения. Это должно быть прописано от А до Я. Я не видел сам приказ, но сомневаюсь, что там это прописано. Вот это как раз и может привести к злоупотреблениям», — заключил Пашкин.

В целом же, без денежного вознаграждения, стремление граждан оказать помощь полиции, по словам собеседника НСН, остаётся на крайне низком уровне. Для иллюстрации этого тезиса он привёл в пример видео, где правоохранитель задерживает пьяного дебошира, а граждане выступают далеко не на стороне стража порядка.

Стоит отметить, что до выхода приказа МВД, работа над которым велась более года, поощрение граждан за содействие полиции не было регламентировано и носило периодический характер. Чаще всего ощутимое денежное вознаграждение обещали за поимку особо опасных преступников — чеченских боевиков Шамиля Басаева и Аслана Масхадова, педофила из Елабуги, убийцы чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, и в ряде других резонансных происшествий. В основном деньги на это изыскивались в фондах правоохранительного ведомства для каждого конкретного случая. В остальном же наградой информатору могла стать почётная грамота, благодарность от МВД или удостоверение внештатного сотрудника ведомства.