Зачем добивать воров в законе? Экс-сиделец о предложенной Путиным статье УК

«Рэкетир на пенсии» Михаил Орский заявил НСН, что традиционная преступность должна стать союзником властей в борьбе против опасных этнических группировок.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новой статье Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии», за которую предполагается сажать в тюрьму на срок от 8 до 15 лет. По его мнению, сейчас криминальные авторитеты могут избегать ответственности, «благодаря своему положению». При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена, — говорится в пояснительной записке.

Авторитетный писатель, автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х» и, по его собственным словам, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский рассказал НСН, к чему может привести это решение властей.

«Все, с кем я на эту тему говорил, обескуражены. Организованная преступность, какой она была в 90-х, малиновые пиджаки, сходки, стрелки, влияние братвы - все это закончилось. Можно по-разному относиться к Путину, но он реально сломал хребет организованной преступности. Однако я не очень понимаю, зачем добивать остатки? Кто будет держать улицу? Кто будет контролировать ситуацию с этнической преступностью? Я надеюсь, эта тема направлена против каких-то коррупционных команд типа Арашукова и прочих расхитителей народного имущества, а не против этой традиционной блатной преступности. Ей и так уже не с чего зарабатывать», - добавил он.

Собеседник НСН заявил, что наибольшую опасность сейчас представляют этнические преступные группировки, деятельность которых государству гораздо сложнее контролировать.

«У воров есть определенные рамки, и государство знает, что они могут сделать, а что они делать не будут. На смену традиционной уличной славянской преступности придут этнические группировки. Только называться они будут кланами или землячествами. Они не найдут общего языка с правоохранителями. Те же таджики, это самая опасная этническая группа. У них была гражданская война, и они знают, что такой убивать. На нашей территории сотни тысяч таджиков. И плюс у них много бабла, потому что там наркота. И я думаю, что они уже сгруппировались, судя по бойне на Хованском кладбище (массовая драка с перестрелкой в 2016 году - прим. НСН). Если этот президентский указ направлен против традиционной преступности, то это близорукая позиция властей. На мой взгляд, традиционную преступность нужно держать в рамках как своих потенциальных союзников против терроризма, против беспредела, против наркоторговцев, против сутенеров. Вовремя я соскочил на пенсию!» - резюмировал он.

Ранее Михаил Орский комментировал НСН закрытие московских СИЗО «Бутырка» и «Пресня». Он рассказал, как вековые камни и невыводимая плесень давят на подследственных, отмечая, что неадекватные условия содержания, причем тех, кому еще даже не вынесены обвинение и приговор, губят нацию и даже генофонд.