Бывший сиделец: Арашуков – кавказский мажор, а не братва!

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«Рэкетир на пенсии» Михаил Орский рассказал НСН, что в СИЗО сенатор Арашуков сможет узнать, почём хлеб заключённого.

Арестованный сенатор Рауф Арашуков, которого обвиняют в причастности к двум убийствам, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля, пожаловался, что его посадили в камеру в «Лефортово» с «террористом». Об этом сообщает Life.ru. Источник подчёркивает, что Арашуков выразил недовольство и условиями содержания в СИЗО. Он заявил, что уже три дня не спит, также его не устраивает качество тюремной еды.

Комментируя жалобу арестованного члена Совета Федерации, авторитетный писатель, автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х» и, по его собственным словам, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в беседе с НСН пояснил, что Арашукова ни при каких условиях нельзя причислить к категории «братва из 90-ых, которая дорвалась до власти»:

«Арашуков – этот тот случай, когда властная элита сходит с ума и бесится. Посмотрите, кто его отец, откуда он вышел. Это пример северо-кавказского мажора. Какое он имеет отношение к братве? Сейчас наш простосердечный, простодушный народ любого чиновника высокого уровня, который на чём-то попадается и получил срок, пытается выдать за братву. И это – полная фигня», - отметил собеседник НСН.

В качестве наглядного примера Михаил Орский привёл случай, когда в Екатеринбурге в депутаты прошёл реальный член ОПГ – Хабаров.

«Его тут же повесили в камере, предварительно закрыв по какому-то незначительному поводу. Поэтому хочу заявить: во власти нет братвы. Нас никуда не пускают. Это сходит с ума властная элита. Теперь по поводу содержания в СИЗО. Вспомните экс-главу Марий-Эл, который был почти 20 лет у власти и не замечал чудовищных условий содержания заключённых. Там вся республика просто усеяна лагерями. Как только его посадили, он стал говорить о том, что тесно, солнца нет, сыро, кормят плохо и так далее. Что же они раньше этим не интересовались, когда они были во власти? Вот пусть теперь там посидят и узнают, почём хлеб заключённого», - заключил автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х».

Между тем, стало известно, что сенатору Рауфу Арашукову, пожаловавшемуся на соседство с террористом, подберут нового сокамерника в СИЗО «Лефортово». Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе ФСИН РФ.

Добавим, ранее сегодня Мосгорсуд не отпустил из-под стражи члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, арестованного по делу об участии в преступном сообществе и убийствах. Таким образом, он оставил в силе арест сенатора до 30 марта. Кроме того, Арашуков заявил, что за три дня знал о готовящемся задержании и не попытался скрыться из здания Совета Федерации.