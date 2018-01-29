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Общество

За поездку в Москве таксист получил 300 тыс. рублей

29 Января 2018 в 12:05
За поездку в Москве таксист получил 300 тыс. рублей
Фото: poisk-sait.ru

В Москве задержали водителя такси, который похитил банковскую карту пассажира и снял с ее около 300 тыс. рублей. На подозреваемого 50-ти летнего уроженца ближнего зарубежья завели дело о краже, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Как сообщил пострадавший пассажир, водитель привез потерпевшего в отделение банка и направился вместе с ним к банкоматам. «Предложив помощь, таксист выполнил операцию по снятию денежных средств с карты заявителя, узнав при этом пин-код и похитив карту. На обратном пути, отъехав от банка, злоумышленник вышел из автомобиля, сказав, что забыл зайти в магазин. Вернувшись к банкомату, он снял с похищенной карты около 300 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе городского главка МВД.

Ранее сообщалось, что таксист в центре Москвы расстрелял нетрезвых пассажиров из-за их поведения в салоне. В ходе ссоры водитель совершил пять выстрелов.

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