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В Москве таксист расстрелял пассажиров

20 Января 2018 в 12:47
В Москве таксист расстрелял пассажиров

В центре Москвы водитель такси расстрелял пассажиров. Как сообщает «Интерфакс», это произошло в ночь на субботу.

Причиной конфликта стало поведение пассажиров, которые были нетрезвы, причем одного из них стошнило в машине. Таксист потребовал от них покинуть автомобиль и оплатить чистку салона. Началась ссора, в ходе которой он достал пистолет и пять раз выстрелил в пассажиров. Также имеется информация, что таксист применил перцовый баллончик, после чего скрылся. Сейчас его разыскивают.

Один из пострадавших был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. О его состоянии не сообщается.

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