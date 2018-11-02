Юрист раскрыла детали проекта закона о профилактике домашнего насилия

Соавтор закона перечислила НСН пункты, которые помогут нейтрализовать закон о декриминализации домашних побоев и снизить их количество в стране.

Отменить закон о декриминализации домашнего насилия в России уже не получится, поэтому следует создать новый — о его профилактике. Об этом в эфире НСН рассказала соавтор закона о профилактике семейно-бытового насилия, юрист Алёна Попова. Она описала основные пункты, которые будут в законе, и которые, по её словам, помогут снизить количество случаев домашнего насилия в России.

«Мы понимаем, что Госдума, которая приняла этот закон, не станет откатывать назад и его отменять. Мы предлагаем закон о профилактике семейно-бытового насилия, который вводит три пункта. Первое, это введение термина домашнее насилия, который бы позволил правильно квалифицировать преступления и вести статистику дел. Второе, самый важный элемент профилактики — охранные ордеры. Это документ, который выдаёт или полиция, или суд, и он вводит запрет определённых действий: запрет на насилие, на приближение и т.д. Если принять закон без охранных ордеров, от него не будет толку. Охранный ордер может быть обжалован обеими сторонами. Охранные ордеры есть и в Китае, и в соседней Белоруссии. И третье, это публичное и частнопубличное обвинение по делам о насилии. Это значит, что не сама жертва домашнего насилия должна собирать деньги на адвоката, идти доказывать, что она пострадала. Сейчас насильнику по закону за наши с вами налоги предоставляется бесплатный адвокат», — заявила Попова.

Напомним, что закон о декриминализации домашних побоев был подписан в прошлом году. Он переводит домашнее насилие из разряда преступлений в разряд правонарушений. При этом уголовная ответственность за насилие сохраняется, если это не первый случай в конкретной семье.