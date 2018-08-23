Юрист: Нельзя дать единое определение для досудебной блокировки сайтов

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Адвокат Тимур Маршани объяснил НСН, почему принимать решение о закрытии интернет-ресурса должен только суд.

Принятие поправок к закону «Об информации», разработанных Минкомсвязи, поставит под угрозу блокировки порядка 19 миллионов сайтов, сообщает «Коммерсант». Отмечается, что ведомство предлагает блокировать в досудебном порядке ресурсы, содержащие «обоснование и оправдание» экстремистской и террористической деятельности. Сейчас блокировка до вынесения решения суда возможна лишь при обнаружении фактов призыва к экстремизму, однако чиновники считают эту меру недостаточной.

В свою очередь, эксперты утверждают, что под данное ведомством определение могут попасть учебники по праву и публикации по криминологии, рассматривающие экстремистскую или террористическую деятельность, а также труды Маркса, Ленина, историков и просто «любая критика нашей действительности». Такие доводы содержатся в отзыве рабочей группы экспертного совета при правительстве РФ, который есть в распоряжении издания. Специалисты просят доработать поправки и создать дифференцированный подход к различным ресурсам.

Юрист, адвокат Тимур Маршани в эфире НСН заявил, что создать единое определение для выявления экстремизма на полях интернета, не представляется возможным. Решения о блокировке сайтов, по его мнению, должен выносить суд, иначе будет нарушено конституционное право россиян на доступ к информации.

«Невозможно с правовой точки зрения дать дефиницию понятия в законе. Должно быть, в первую очередь, оценено судом, и с учётом мнений привлечённых экспертов только суд после разбирательства может дать этому надлежащую оценку. Просто так, если это будет свободная трактовка, под неё может попасть максимальное количество сайтов, информационных ресурсов лиц, которые занимаются распространением фиксации информации. И сегодня это ограничение коснётся конституционных прав не только граждан, но и права на получение информации, распространение, использование, тиражирование. Поэтому не должно быть такого, это нужно любым способом из закона убирать. Оценку может дать только суд», — заверил юрист.

Добавим, эксперты, обратившиеся к Минкомсвязи с просьбой доработать поправки, предложили создать различные условия блокировки сайтов с учётом расположения ресурса, его аудитории и социальной опасности от размещённой информации, отмечает Ura.ru. В свою очередь, в ведомстве сообщили, что изучают отзыв экспертов.