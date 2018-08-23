Ветеран «Альфы»: Минкомсвязи заставляет людей отказаться от интернета

Президент Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» оценил в эфире НСН законопроект об экстремизме, из-за которого могут заблокировать 19 млн сайтов.

В России 19 миллионов сайтов попадут под блокировку за обоснование и оправдание экстремизма и терроризма. Это произойдет, если соответствующий законопроект Минкомсвязи не будет доработан и исправлен. Из-за их широкой трактовки и абстрактности понятий под ограничение могут попасть учебники по праву и криминологии, а также работы многих историков и публицистов. По мнению специалистов, для разных категорий сайтов должны действовать свои условия блокировки. В Минкомсвязи сообщили, что изучают заключение экспертов.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН заявил, что блокировками распространение запрещенной информации остановить не удастся.

«Я не знаю, кто эти документы каждый раз разрабатывает и вбрасывает в обсуждение. Думаю, что это неправильная позиция, когда за опубликованный кадр со свастикой из фильма про Штирлица человека чуть не осудили. Если такие законы и дальше будут принимать, это приведет к тому, что люди вообще перестанут пользоваться интернетом и перейдут на другие ресурсы, которые позволят им пользоваться информацией и ее распространять. Это бесконечная борьба с техническим прогрессом, запретить это практически невозможно. Незаконная информация все равно будет распространяться. У наших спецслужб не хватит ни ресурсов, ни возможностей реально заблокировать 19 миллионов сайтов», - заявил он.

Ранее сообщалось, что в 2017 за репосты, лайки и мемы были осуждены 604 человека, большая часть из которых получили реальные сроки. Большинство приговоров было вынесено за публикации, которые признавались экстремистскими или оскорбляющими чувства верующих.