Я на себя в суд не подавал! Грудинин опроверг информацию об иске

Директор «Совхоза им. Ленина» заявил в эфире НСН, что от имени совхоза подать иск мог только он сам.

Группа акционеров ЗАО «Совхоза имени Ленина» подала иск в Арбитражный суд Московской области на директора организации Павла Грудинина. Они хотят взыскать с него свыше 1 миллиарда рублей. Такие данные приведены в картотеке арбитражных дел. Известно, что иск поступил 30 октября, и в настоящее время рассматривается в первой инстанции.

Директор совхоза имени Ленина, экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил в эфире НСН, что «Совхоз им. Ленина» не мог подать на него в суд, так как он имеет контрольный пакет акций и является директором, а сам на себя он иск не подавал (слушайте аудио).

«Вы об этом знали раньше, чем я. Я еще пока ничего не знаю. Я сам акционер совхоза, и как многие СМИ писали, я имею контрольный пакет акций. Акционеры не принимали решения, то есть я не принимал решения подать на себя в суд. Как "Совхоз им. Ленина", а я исполнительный орган, директор совхоза, я сам на себя в суд тоже не подавал. Поэтому для меня пока какие-то новости вы рассказываете», — рассказал Грудинин.Отметим, что адвокат Артем Игнатенко пояснил РБК, что иск подан компанией в лице его акционеров Ивана, Ольги и Тамары Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных, а также Нины Садовниковой. По словам адвоката, податели иска добиваются компенсации понесенных совхозом убытков.Напомним, спор Грудинина и акционеров совхоза связан со сделкой 2008 года, когда совхоз передал два участка земли компании «ТТ Девелопмент» в обмен на долю в этой организации стоимостью 29 миллионов рублей. Известно, что учредителем компании был Павел Грудинин. Как заявил адвокат Артём Игнатенко, на самом деле стоимость участка превышает миллиард рублей. Ранее Арбитраж признал сделку убыточной и недействительной как для акционеров, так и для совхоза.