Новости за ночь: Меркель ответила Украине на критику «Северного потока -2»

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Меркель ответила на позицию Киева по «Северному потоку – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что относится к проекту «Северный поток – 2» менее критично, чем Украина. Об этом она рассказала во время встречи со спикером Верховной рады Андреем Парубием. Она подчеркнула, что Украина должна сохранить свою транзитную роль даже после запуска газопровода, поэтому лидер ФРГ выступила за гарантии для Киева при рассмотрении проекта, сообщает RT. В то же время позиция Украины по «Северному потоку – 2» учитывается Берлином, отметила Меркель.

Центробанк рекордно пополнил запасы золота

Рекордное за четыре года количество золота закупили мировые центробанки в третьем квартале 2018 года. В целом, было приобретено 148,4 тонн драгоценного металла, что на 22% больше, чем в 2017 году. Причём самую большую долю закупил ЦБ РФ. Он пополнил запасы на 92,2 тонны. Об этом сообщается в докладе Всемирного золотого совета. На втором месте по закупкам золота находится Турция (18,5 тонн). Тройку лидеров замыкает Казахстан, который приобрёл 14,4 тонн. Напомним, ранее стало известно, что РФ сократила вложения в госдолг США.

Российский телеведущий Владимир Соловьёв отправил актёра Михаила Ефремова в Крым в ответ на его слова об «имперском мороке» России. Как подчеркнул журналист, сейчас Россия возрождается, поэтому актёру, который заявляет о «мороке» стоит пообщаться с жителями полуострова, чтобы понять, о чём они думают, сообщает ФАН. Напомним, ранее Ефремов назвал «имперским мороком» и «фантомными болями» то, что происходит с Россией. С такими словами он выступил в интервью украинским СМИ.

Акционеры «Совхоза имени Ленина» хотят отсудить более 1 млрд у Грудинина

Группа акционеров «Совхоза имени Ленина» подала иск в Арбитражный суд Московской области на директора организации Павла Грудинина. Они хотят взыскать с него свыше 1 миллиарда рублей. Спор связан со сделкой 2008 года, когда совхоз передал два участка земли компании «ТТ Девелопмент» в обмен на долю в этой организации стоимостью 29 миллионов рублей. Известно, что учредителем компании был Павел Грудинин. Как заявил адвокат Артём Игнатенко, на самом деле стоимость участка превышает миллиард рублей. Ранее Арбитраж признал сделку убыточной и недействительной как для акционеров, так и для совхоза, сообщает РБК.