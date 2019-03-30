«Выше средней». Эксперт о ценах детского отдыха

Эксперт объяснил преимущества палаточных лагерей.

Россияне рассказали, куда отправляют своих детей отдыхать. В опросе, который провели специалисты сервиса путешествий, приняли участие почти две тысячи человек. Результаты исследования показали, что более половины респондентов ни разу не отправляли своих детей в лагерь.

Лишь 11% опрошенных рассказали, что отправляют детей в санатории. Еще 9% процентов предпочитают спортивные лагери, а 6% устраивают каникулы детям в образовательных, где отдыхающие параллельно изучают языки и другие предметы. В туристические лагери ездят только 4%.

Член Координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ Сергей Минделевич в беседе с НСН анализировал причины, по которым почти половина российских детей не бывает в лагерях отдыха.

«Детский отдых в России, с одной стороны, является доступным, с другой – нет. С одной стороны, много средств государство выделяет для обеспечения отдыха детей из социально незащищенных слоев населения. Такие дети получают льготные путевки в местных органах власти. Богатенькие родители тоже могут обеспечить своих детей качественным отдыхом. С другой стороны, люди со средним достатком не всегда могут себе позволить купить путевку в хороший, интересный лагерь для ребенка. Например, путевка в палаточный лагерь где-нибудь в Карелии, в средней полосе России на природе, всего на две недели стоит порядка сорока тысяч рублей, плюс еще проезд около десяти тысяч рублей. Стоимость этого отдыха превышает среднюю зарплату по России в месяц. Поэтому далеко не каждому по карману организовать отдых ребенка в лагере. Я убежден, что именно палаточный лагерь приносит детям больше всего пользы как в физическом плане, так в социальном, интеллектуальном и духовном.»

Эксперт сообщил, что в России малое количество детей, отдыхающих в загородных лагерях – всего восемь процентов. По его словам, в советское время эта цифра составляла 80 процентов, 20 – в городе. По мнению Минделевича, регионам необходимо возрождать базы летнего отдыха и поручать эту работу специалистам.

«В России только 10 процентов детей, оканчивающих школу, не имеют хронических заболеваний. Возможно, такая статистика связана с отсутствием организации качественного детского отдыха. Открыть, например, тот же палаточный лагерь под силу любому региону, но заниматься этим должны люди, которые умеют создавать необходимые условия. И, наверное, правительству стоит задуматься над тем, чтобы принять целевую программу по детскому отдыху. Она должна стать одной из самых важных», - высказался эксперт.

Ранее заместитель начальника управления страхования путешествующих компании «Ингосстрах» Лариса Антонова рассказала НСН об основных рисках для российских путешественников.