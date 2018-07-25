Страховщики рассказали, о чём нужно беспокоиться в поездках по России

Заместитель начальника управления страхования путешествующих компании «Ингосстрах» в эфире НСН рассказала об основных рисках для российских путешественников.

Ассоциация туроператоров назвала опасные для путешествий регионы России. По данным специалистов по итогам 2016–2017 годов, это Краснодарский край, Крым и горнолыжные курорты. В этих местах отдыхающие чаще всего обращаются за помощью по страховке.

Что стоит застраховать при поездках по родной стране, НСН рассказала заместитель начальника управления страхования путешествующих компании «Ингосстрах» Лариса Антонова.

«Для путешествий внутри страны российские граждане могут приобрести полис по страхованию экстренных медицинских и транспортных расходов. Страховые суммы можно выбрать самостоятельно от 240 тыс. руб. до 600 тыс. руб. Стоимость такого полиса будет не велика. На 10 дней она будет равна 250-650 руб. В эту программу входят услуги по экстренной медицинской помощи, расходы на медико-транспортную помощь, расходы по репатриации и транспортные расходы. Также «ИНГОССТРАХ» предлагает приобрести полис по страхованию от несчастных случаев. Эта программа предполагает выплату страхового обеспечения при травматическом повреждении, нанесении вреда жизни и здоровью застрахованного вследствие несчастного случая. Страховые суммы могут быть выбраны в диапазоне 50-700 тыс. руб. на застрахованного. Еще один продукт, который предлагает «ИНГОССТРАХ» для путешествующих по России, это страхование багажа. Страховым случаем по риску «страхование багажа» является фактически произошедшее, внезапное, непредвиденное и непреднамеренное событие утраты перевозчиком (уполномоченным им лицом) зарегистрированного багажа (пропажа, полная гибель), сданного под ответственность перевозчика, имевшее место в период действия договора страхования и подтвержденное документально. Стоимость такого полиса составляет от 500 до 1000 руб., в зависимости от выбора страховой суммы. Она варьируются от 15 до 180 тыс. руб.» — объяснила она.

Кстати, лишь 5‐10% россиян приобретают страховые полисы при планировании путешествий по стране. В основном это любители экстремального спорта, а также отдыхающие с детьми и дети, отправляющиеся на отдых в детские лагеря.