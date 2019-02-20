Врио Забайкалья рассказал, как стимулирует женщин рожать детей

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Врио губернатора Александр Осипов после послания Путина Федеральному собранию перечислил НСН меры повышения рождаемости в 2019 году.

Ряд мер, направленных на повышение рождаемости в стране предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. По его словам, необходимо повысить выплаты семьям с детьми, в которых доход на человека не превышает двух прожиточных минимумов, освободить от налогов шесть соток, принадлежащие многодетным семьям, а также снизить ставку по ипотеке до девяти процентов. Также глава государства выразил уверенность, что добиться возобновления естественного прироста населения удастся к 2023–2024 годам.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов в эфире НСН рассказал, какие меры для повышения рождаемости уже проводятся в его регионе.

«Послание оказалось очень созвучно тому, что мы делаем в Забайкальском крае. У нас в 2019 году действует сразу целый комплекс мер поддержки. Единовременная выплата примерно 23 тысячи рублей при рождении первого ребёнка. Увеличенный материнский капитал на 30%: он будет составлять 580 тысяч рублей при рождении второго ребёнка. И ежемесячная выплата в размере 11 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка, которая действует в течение трёх лет», — рассказал Осипов.

Также он отметил, что президент предложил и другие меры поддержки семей с детьми, которые примут во внимание в регионе.

«Предложил списывать 450 тысяч рублей тем семьям, которые имеют ипотеку при рождении третьего ребёнка. Предложил увеличить льготную ипотеку с процентной ставкой в 6%, чтобы она стала доступна практически для всех семей. И ещё целый ряд инициатив, связанных с льготами, преференциями для различных групп населения», — отметил врио губернатора.

Добавим, с меньшим оптимизмом на демографическое будущее страны смотрит председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В эфире НСН он рассказал, почему озвученные президентом идеи не спасут Россию.