Врио Забайкалья рассказал, как стимулирует женщин рожать детей

Врио губернатора Александр Осипов после послания Путина Федеральному собранию перечислил НСН меры повышения рождаемости в 2019 году.
Ряд мер, направленных на повышение рождаемости в стране предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. По его словам, необходимо повысить выплаты семьям с детьми, в которых доход на человека не превышает двух прожиточных минимумов, освободить от налогов шесть соток, принадлежащие многодетным семьям, а также снизить ставку по ипотеке до девяти процентов. Также глава государства выразил уверенность, что добиться возобновления естественного прироста населения удастся к 2023–2024 годам.
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов в эфире НСН рассказал, какие меры для повышения рождаемости уже проводятся в его регионе.
Также он отметил, что президент предложил и другие меры поддержки семей с детьми, которые примут во внимание в регионе.
«Предложил списывать 450 тысяч рублей тем семьям, которые имеют ипотеку при рождении третьего ребёнка. Предложил увеличить льготную ипотеку с процентной ставкой в 6%, чтобы она стала доступна практически для всех семей. И ещё целый ряд инициатив, связанных с льготами, преференциями для различных групп населения», — отметил врио губернатора.
Добавим, с меньшим оптимизмом на демографическое будущее страны смотрит председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В эфире НСН он рассказал, почему озвученные президентом идеи не спасут Россию.