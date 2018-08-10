Врач-сексолог: Сексом на улицах занимались всегда, но не было камер

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В эфире НСН Александр Полеев рассказал о разновидностях эксгибиционизма в России.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал журналистам, что жители столицы часто выбирают парк «Зарядье» в качестве места для занятия сексом. По мнению Кузнецова, это явление свидетельствует о том, что москвичи и гости столицы чувствуют себя безопасно.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН рассказал, о чем в действительности говорит секс на камеру.

«В России эксгибиционизма меньше, чем в других странах. Вообще в каждой стране есть свой процент эксгибиционистов. Такие случаи были всегда. Просто когда не было камер, люди занимались любовью в таких местах, где их либо наверняка увидят, либо, что еще больше возбуждает, где их может быть увидят», — рассказал Полеев.

Врач-сексолог объяснил, что существует много разновидностей людей с эксгибиционистскими наклонностями. Кто-то занимается сексом, кто-то показывает половые органы. По словам эксперта, те кто занимаются сексом на камеру, думают, что запись кто-то просматривает, может быть, даже размножает.

«Эксгибиционисты всегда ищут камеры специально. Занимаются они сексом с чувством, с толком с расстановкой, чтобы их видели. Некоторые сами себя снимают, а потом рассылают фотографии знакомым или незнакомым людям. Появление камер стимулировало развитие количества девиаций. То есть человек, который смотрит запись, не может ничего сделать эксгибиционисту. Зато я знаю много охранников, например, которые такие записи даже коллекционируют. Вообще все, что снято без ведома человека, очень популярно в среде, где любят порно», — резюмировал собеседник НСН.

Напомним, ранее о занятиях сексом в парке «Зарядье» в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказалась председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова. Она назвала такие действия глупостью.