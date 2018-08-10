В Дипакадемии сравнили обвинение Сигала с охотой на ведьм

Профессор Дипакадемии МИД в эфире НСН объяснил, зачем российского представителя обвинили в домогательствах.

Специальный отдел по сексуальным преступлениям прокуратуры Лос-Анджелеса начал проверку в отношении российско-американского актера Стивена Сигала, которого обвиняют в домогательствах. На поведение 66-летнего актера пожаловались более десяти женщин.

В эфире НСН профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма предположил, как будут развиваться обвинения.

«Мне кажется, что то, что компромат на Сигала, который сейчас собирается, не силен. Вспомните, что такая же история была и с Трампом. Она ничем не закончилась. На самом деле здесь, я думаю, тоже ведется игра. Что бы показать, что Россия доверяет тому, у кого такой моральный статус. В США началась очередная охота на ведьм», — заявил Сурма.

Профессор Дипакадемии напомнил, что российско-американский актур был выбран Россией посланником мира и человеком, который может стать мостиком в области культурной дипломатии и развивать отношения между РФ и США. Таким образом, обвинения против актера лишь очередная игра с целью опорочить российского представителя.

«Мы на это никак не должны реагировать. Это область морально-этическая и у России здесь нет никаких обязательств. Мы просто должны смотреть на эту историю, как на американскую блажь», — резюмировал собеседник НСН.

Напомним, в начале августа 2018 года, обладающий российским гражданством актер Стивен Сигал был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США.